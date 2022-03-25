Türkiye'nin 57. Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni havalimanında su takı töreniyle karşılandı. Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulundu.Başkan Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu.3 yıldır gelemediğimiz Tokat'ı özlemişiz. Görüyoruz ki Tokat da bizi özlemiş. Tokatlı kardeşlerim bizi büyük bir coşkuyla selamladı. Bugün hem sizlerle hasret gidermek, hem yeni havalimanımızın açılışını gerçekleştirmek için birlikteyiz.Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza hiçbir fitne fesat haset sahibini sokmasın.13 yıl önce yine 25 Mart günü vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi hayırla yad ediyorum. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe, hep Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet tüm milletimize başsağlığı diliyorum.Tokat olarak biz beraberiz, kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz. Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimeyetine girdikten sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi. Tokat aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar.Dün NATO'daydım. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık.Anadolu'nun ilk üniversitesi de Tokat sınırları içerisindedir. Ülkemiz eğitiminde öncü rol almıştır. Vatan savunması yolunda gözlerini kırpmayan nice yiğitleri koynundan çıkarmış şehirdir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır.Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimiyle siftahını yaptığımız Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz. Bu havalimanının yatırım bedeli 1 milyar 200 bin lira. Yolcu kapasitesi ise senelik 2 milyon . Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı elbette havalimanı değil.Sağlık'ta Devlet Hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. MErkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin, gölet, atık su tesislerinin resmi açılışlarını bugün bu meydandan gerçekleştiriyoruz.Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını hizmete açıyoruz. Tokat belediyemizin hayata geçirdiği eserlerin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu eserlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bunlar sadece bugün açılışuını yaptığımız eserler. Son 20 yılda Tokat'a yaptığımız eserleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Bu yatırımların toplam bedeli 47 milyar lira.Birileri laf üretir biz iş üretiriz. Ziya Paşa ne diyor, Eşek ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri.Tokat'a 6 millet bahçesi kazandırıyoruz.Salgının nasıl üstesinden nasıl geldiysek enflasyonun da üstesinden geleceğiz. Vatandaşımızı fiyat pahalılığına ezdirmeyeceğiz.