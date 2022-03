Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) giriştiği zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa eden Tevfik Göksu, "Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü." dedi.Tevfik Göksu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:"Mayıs 2019 ilk teklifleri suyun 4 liradan 6.52'ye çıkartılması oldu. Biz indirdik. O günkü TEFE-TÜFE oranlarını hesaplayarak 5.56 yaptık. Sonra Eylül 2021'de CHP tekrar bize teklif getirdi. Bu teklif 7.62 oldu. Ne yapıyor? 5.56'dan 7.62'ye… Yaklaşık yüzde 70 küsürlük bir artışla geldiler. Biz yine TEFE-TÜFE'yi hesaplayarak 6.55'te karar verdik. Metreküpünden bahsediyorum.Bugün çıkmış diyor ki; 'Bunlar İSKİ'yi batıracaklar' diyor.Biz genel kurulda 5.56'ya karar verdik. Sonra baktık ki bu 6.55 veto edilmiş. Oysa Danıştay'ın içtihat raporları ve görüşleri var. Genel kurulların aldığı kararlar başkanın onayına dahi sunulmaz. Sen 7.62 fiyat vermişsin, biz 6.55 demişiz ve genel kuruldan geçmiş. Oybirliği ile geçmiş üstelikle. Sen bunu veto ediyorsun.Şimdi bize nasıl bir teklifle geldiler. Bakın; göz göre göre İstanbulluyu aldatan öyle bir dil kullanıyorlar ki "Biz yüzde 50 teklif ile geldik" diyorlar. Bize ilk teklifleri suyun metreküpü şuanda 5.56 lira bize ilk teklifleri ne kadar biliyor musunuz? 10.74 yani yüzde 93.Sonra baktılar ki bunun şeyi olmaz. Revize teklif ettiler önce bize böyle bir teklifle geldiler. Neden böyle bir teklif ile geliyorlar. 'AK Parti bu yüksek teklifi göre ayarlama yapar.' diyerek. Oysa bizim Meclis grubumuzun niteliği çok yüksek her biri kendi alanında uzman arkadaşlar. Her konuda çıkıp şurada size su meselesinde çevre meselesinde hukuk meselesinde saatlerce brifing verebilir. Bizim uzman heyetlerimiz var oturup çalışıyorlar.Sonra dediler ki; Suyun 5,56 olan fiyatını 9,60'a çıkaralım. Yani yüzde 72,6 artış. Bir de diyor ki; Her ay TEFE TÜFE koyacağım yetmiyor suyun kademesini değiştiriyor artı biz mayıs ayında 1 kural getirdik. '30 metreküpe kadar 2,5 metrede 0,5 metreküp su bedavadır. İnsani su kullanım hakkıdır' Onu da kaldırıyor. Her ay zam yapacağım diyor ve kademeyi değiştiriyor bir de insanı su kullanım hakkını 10 metreküp ile sınırlıyor. Yani getirdiği teklif yüzde 90. Artı yüzde 75. Yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi ile geldiler.Biz de 'hayır' dedik. Bizim teklifimiz yüzde 43 yani 5.56 olan suyun metreküpü aziz İstanbullular bugün her yerde açıklaması var AK Parti İstanbul'u batırmak için su zammı vermiyor" Bizim genel kurulda sunduğumuz teklif yüzde 43. Bu teklifi yaptık.Ama;1- Her ay zam olmayacak2- İnsani su kullanım hakkı devam edecek3- Mevcut kademe devam edecek"ASIL İSKİ'Yİ BATIRMAK İSTEYEN SENSİN"Biz bu teklifi yaptık. CHP 'hayır' deyince hemen dedik ki 'biz teklifi geri çekiyoruz.' Oyunları şuymuş; Bize tuzak kuruyorlar. Hani biz çok acemiyiz ya. AK Parti kendi teklifine evet diyecek suya zammı biz yapacağız. O da çıkıp diyecek ki; 'Suya zam yaptı AK Parti benim haberim bile yok' biz de teklifimizi geri çektiğimiz zaman İSKİ kaldı zamsız.Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü. Kendi kurduğu kumpasa kendisi düştü. Bugün de çıkmış diyor ki; 'AK Parti İSKİ'yi batırmak istiyor.' Asıl İSKİ'yi batırmak isteyen sensin."