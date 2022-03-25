Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...

Rusya Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile devam ederken Rusya'nın Nükleer silah kullanabileceği iddiası konuşuluyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden, 'Rusya bunu kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur' demişti. Bu gelişmelerin ardından ABD basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre ABD nükleer tehdide karşı 'Kaplan Timi'ni kurdu.Rusya Ukrayna savaşı sürerken son dönemlerde Nükleer silah tehdidi sık sık gündeme getiriliyor.Amerikan CNN televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Rusya'nın askeri doktrinine göre ülkemizin varoluşsal bir tehditle karşılaşması halinde nükleer silahlar kullanılabilir' açıklamalarında bulunmuştu.Ukrayna ile müzakere heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinski ise 'Rusya varlık mücadelesi veriyor' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaları Peskov'un nükleer çıkışına atıf olarak yorumlanmıştı.'KARŞILIK VERİRİZ' DEMİŞTİABD Başkanı Joe Biden ise savaşın ilk günlerinden beri bu ihtimali sık sık gündeme getirmişti. Son olarak ise dün gerçekleşen zirvede 'Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur.' cevabını vermişti.SESSİZCE KURULDUNew York Times gazetesinde yer alan bir habere göre; ABD nükleer tehdit konusunda ABD ve müttefiklerinin nasıl tepki vermesi gerektiğine dair senaryolar hazırlamak üzere ulusal güvenlik yetkililerinden oluşan bir ekibi sessizce bir araya getirdi.FARKLI SENARYOLAR KONUŞULUYORKaplan Timi olarak adlandırılan ekibin nükleer tehdit olması durumunda alınacak tedbirlerin yanı sıra Putin'in Ukrayna'ya silah ve yardım getiren konvoylara saldırmak için NATO topraklarına girmesi halinde verilecek tepkileri de incelediği iddia edildi.Haftada üç gün bir araya gelen ekibin savaşı Gürcistan, Moldova gibi ülkelere taşıması gibi olasılıklarla ilgili senaryolar üzerinde çalışıtığı belirtildi.SAVAŞ BÜYÜRSE...Kaplan Timi'nin ayrıca, savaşın büyümesi ya da uzun süre devam etmesi durumunda Avrupa ülkelerinin karşılaşacağı dev mülteci akınına yönelik ihtimalleri çalıştığı da aktarıldı.Kaplan Timi'nin ve güvenlik danışmanlarına göre Rusya'nın şu aşamada bir nükleer saldırı planı bulunmuyor...NATO'NUN GÜNDEMİNDERusya'nın kitle imha silahlarına başvurma ihtimali üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önceki gün açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, 'Rusya'nın bu silahları Ukrayna sınırlarında kullanmasına rağmen, kimyasal ve radyoaktif bulutların NATO ülkelerini etkileyebileceği ve böylesi bir durumun bu ülkelerdeki insanlar için korkunç sonuçları olacağını belirtti.