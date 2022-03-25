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PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş ile CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Yıldız'ın terör örgütü PKK'ya methiyeler dizdikleri paylaşımları ortaya çıktı. Görev yaptığı partiyi katliamla da suçlayan paylaşımları gündeme gelen Ayvataş, kendisini, "O tarihte çok küçüktüm" diye savunurken Yıldız ise, "Demokrasi için bir fırsat verdik" ifadelerini kullandı.

PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar
Ekleme: 25.03.2022 - 19:14 Güncelleme: 25.03.2022 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar
CHP Gençlik Kolları'nda Genel Başkan İletişim Danışmanı olarak görev yapan Alican Ayvataş'ın terör örgütü PKK'ya 'Kürt hareketi', DHKP-C'ye 'cephe', görev yaptığı partisine ise 'katliamcı' dediği paylaşımlar ortaya çıktı.

Ayvataş, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla düzenlediği yurt içi ve yurt dışı terör operasyonları için ise 'katliam' ifadelerini kullandı.

CHP'li Ayvataş, paylaşımların 2012'ye ait olduğunu söyledi.

PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar

Görev yaptığı partiyi katliamla da suçlayan paylaşımları gündeme gelen Ayvataş, kendisini, 'O tarihte çok küçüktüm' diyerek savundu.

PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar

Habere konu olan paylaşımların sadece bir tanesi 2012 tarihli.

Terör operasyonlarına katliam dediği ifadelerde (2015-2016) CHP'de aktif görevi olduğu görülüyor.

PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş için attığı 'Her biji Demirtaş' tweet'i sorulan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Yıldız ise kendisini, 'Demokrasi için bir fırsat verdik' diyerek savundu.


PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar

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PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar
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