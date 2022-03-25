Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Mart ayı boyunca etkili olan yağışlı hava yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; pazar gününden itibaren yağışlı havanın yurdun doğusunda etkili olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı.Rapora göre; mart ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor.Yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusunda kayacak. Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı bekleniyor.Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?Ankara'da yarın kar yağışı, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıklar başkentte 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış görülecek. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı Sıcaklık bekleniyor.İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların pazartesi günü 21 dereceyi bulması tahmin ediliyor.