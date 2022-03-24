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Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Açıklamada, Johnson'ın, yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.

Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz
Ekleme: 24.03.2022 - 23:20 Güncelleme: 25.03.2022 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ DİPLOMATİK LİDERLİĞİ' VURGUSU

Açıklamada 'Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı.' ifadesine yer verildi.

Görüşmede, liderlerin, kendisini savunmaya çalışan Ukrayna hükümetine desteği artırmanın yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada, Karadeniz de dahil yeni tehditler karşısında bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de görüştükleri bildirildi.

'İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Açıklamada, Johnson'ın, yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.

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