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Faizsiz 100 bin TL kredi verilecek! Son tarih 31 Mart!

Pandemi döneminde zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak ve istihdam sayısını arttırmak için sunulan 100 bin TL faizsiz kredi destek başvuruları 31 Mart’ta sona erecek.

Faizsiz 100 bin TL kredi verilecek! Son tarih 31 Mart!
Ekleme: 25.03.2022 - 13:07 Güncelleme: 25.03.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Faizsiz 100 bin TL kredi verilecek! Son tarih 31 Mart!
KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen mikro küçük işletmelere yönelik destek programı hakkında bilgi ver verdi. KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkileri azaltmak ve istihdam sayısını arttırmak amacıyla yeni bir destek programı açıklandığını belirten Çepni, “Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişiye kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları kişi başına 100 bin TL destek alabilirken, beş kişiye kadar iş imkanı verebiliyorlar” dedi.

Projeye son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu ve projede il bazında kota bulunmadığını kaydeden Çepni, “Afyonkarahisar’daki başvuru oranı arttı. Hızlıca başvurularını yapmaya, istihdam oluşturmaya davet ediyoruz. 31 Mart’ta sona erecek başvurular ve şu anda ödemeler yapılmaya başlandı” diye konuştu.

Projenin detaylarını anlatan Çepni, “2019 yılında 75 bin TL net satış hâsılatına sahip olan işletmeler başvurabiliyor. Projeden imalat sanayisi sektörü tümden yararlanabiliyor. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de belli kapsamda olanları yararlanabiliyor. İşletmeler web sitemizden detaylı bilgi alabilirler. İşletmeye alınacak elemanlarla ilgili de şartlarımız bulunuyor. İşletmeye alınacak personelin mesleki veya teknik lise mezunu olması gerekiyor ya da üniversite mezunu olması gerekiyor. Son üç yıl içerisinde 180 günden fazla prim gününün bulunmaması, yabancı uyruklu olmaması şartı aranıyor. Ayrıca ödeme aşamasında işletmenin vergi veya SGK borcunun da bulunmaması gerekiyor. Projemizde kadınlarımıza yönelik pozitif bir ayrıcalık yapılıyor. Projeye başvuran kadın işletme ise ve işletmeye kadın istihdamı yapılıyorsa kişi başına 10 bin TL fazla destek ödemesi yapılıyor. Projemizden yararlanmak isteyen ilimizdeki tüm işletmeleri hızlıca başvuru yapmaya davet ediyoruz” dedi.
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