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Et ihracatına kısıtlama kararı

Türkiye, et ihracatına kısıtlama getirdi. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat yapılabilecek.

Ekleme: 25.03.2022 - 14:16 Güncelleme: 25.03.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Et ihracatına kısıtlama kararı
Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle et ihracatında durdurma kararı alındı.

 Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı’na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi.

Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı’na bildirdi.

Söz konusu 3 yer dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar yapılmayacak.
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