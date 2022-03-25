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Enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik böcekler

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Hirotaka Sato'nun hamam böceklerinin sırtlarına bir iletişim çipi, karbon dioksit sensörü, kızılötesi kamera ve küçük bir pili yerleştirmesiyle birlikte robotik böcekler çökmüş binalara girecek ve enkaz altında kalan insanlardan gelen karbondioksit ile ısıyı algılayarak uyarı işareti verecek.

Ekleme: 25.03.2022 - 16:49 Güncelleme: 25.03.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik böceklerRobotik böcekler ile ilgili ilk çalışma 1997 yılında Tokyo Üniversitesi'nden Isao Shimoyama'nun bir hamamböceğinin antenlerine elektrik sinyalleri göndererek, hangi antenin uyarıldığına bağlı olarak araştırma yapmasıyla başladı.

Ardından Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Hirotaka Sato böceklerin sırtlarına bir iletişim çipi, bir karbon dioksit sensörü, bir kızılötesi kamera ve küçük bir pil yerleştirerek siber böcekleri kontrol etmeye başladı.

Böylece arama ve kurtarma operasyonları için çökmüş binalar içinde bu hamamböceği filoları solunumdan yükselen CO2 seviyelerinin varlığına dair işaretleri arıyorlar ve birini gördüklerini düşünürlerse hemen uyarı veriyorlar.

Bunu denemek için, Dr Sato ve ekibi bir felaket bölgesinde başarılı denemeler yaptı. Bir ülkeye çeşitli şekil ve boyutlarda bloklar yerleştirdiler.

Bunların arasına insanlar da serpiştirildi ve tuzakların yanı sıra bir enerji lambası, bir mikrodalga fırın ve bir dizüstü bilgisayar da koyuldu.

Bunu denemek için, Dr Sato ve ekibi bir felaket bölgesinde başarılı denemeler yaptı. Bir ülkeye çeşitli şekil ve boyutlarda bloklar yerleştirdiler.
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