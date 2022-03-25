CHP'nin toplum yapısını bozma hevesi! LGBT skandalları bitmiyor...

LGBT sevdasını saklayamayan CHP toplum yapısını bozmaya yönelik skanallara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Bayraklı Belediyesi'nin ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlediği etkinliğin başvuru formuna "Erkek", "Kadın" ve "Diğer" seçenekleri eklemesi tepkilere sebep olmuştu. Ancak bu CHP'nin ilk vukuatı değil. İşte CHP'nin LGBT karnesi...

Parti içindeki taciz, tecavüz ve şiddete ses çıkarmayan CHP toplum yapısını bozmaya yönelik hareketlerden geri durmuyor. Son olarak İzmir Bayraklı Belediyesi'nin ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlediği etkinliğin başvuru formuna 'Erkek', 'Kadın' ve 'Diğer' seçenekleri eklemesi kamuoyunda büyük tepkiye sebep olmuştu.Bu son skandalla LBGT sevdasını gözler önüne seren CHP'nin bunun gibi birçok vukuatı bulunuyor. İşte CHP'nin LGBT skandalları;1.CHP'li Şişli Belediyesi'nin kurduğu Şişli LGBTİ+ Meclisi adındaki sapkınlık meclisi , 23 Nisan'da çocuklara LGBT propagandası yapmıştı.2.Kadıköy Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İrfan Gümrah, LGBT'lilerle ilgili yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Gümrah, medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin verildiğini belirterek, 'Artık dünyaya Osmanlı'nın eski o kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir.' dedi.3. CHP Genel Başkanı verdiği reklamlarla LGBT'ye destek vadetmişti.4. CHP'li Ekrem İmamoğlu katıldığı bir canlı yayında, LGBT evliliklerine toplumun henüz hazır olmadığını açıklamıştı. Öte yandan, İBB'nin LGBT birimi kurmasına Cumhur İttifakı üyeleri engel olmuştu.5. Son olarak da CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenen etkinliğin başvuru formuna 'Erkek', 'Kadın' ve 'Diğer' seçenekleri eklemişti.