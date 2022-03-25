  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamayı sürdürüyor. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmiş, Putin : "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" açıklamalarını kullanmıştı. Bu gelişmenin ardından Biden'dan son dakika açıklama geldi. Avrupa ile anlaştıklarını duyuran Biden, rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için harekete geçtiklerini duyurdu.

Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle
Ekleme: 25.03.2022 - 12:27 Güncelleme: 25.03.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmişti. Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından ABD'den son dakika hamle geldi. İşte detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının Rus Rublesi olarak yapılması emri vermişti.. Rusların varlıklarının yabancı ülkeler tarafından dondurulmasının güveni yıktığını ifade eden Putin, "Dost olmayan AB ülkelerine Rusya'dan mal satışına devam edip, ödemeleri onların para birimleri üzerinden almaya devam etmenin anlamı kalmadı. Gaz ödemeleri rubleye çevrilecek" diye konuşmuştu.

15 MİLYAR METREKÜP LNG

Putin'in çıkışının ardından ABD Başkanı Biden son dakika gelişmeyi duyurdu. Biden, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.

Biden'ın ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini açıkladı.
Yine İBB yine skandal! İBB İSFALT A.Ş’ye ait aracın şoförü alkollü çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine tepki! Mantıkla izah edilecek bir şey değil
Faizsiz 100 bin TL kredi verilecek! Son tarih 31 Mart!
Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için hesap vakti!
Fahrettin Altun'dan 'Türkiye Mülteci Krizi Konusunda Avrupa'ya Neler Öğretebilir?' yazısı!
Joe Biden, siyasi kariyer için FETÖ'ye göz kırpan Mehmet Öz'ü görevden aldı!
Rusya'nın Nükleer tehdidine ABD 'Kaplan Timi' kurdu! gündemdeki senaryolar...
Güncel fondaş listesi! ABD'nin para akıttığı kuruluşların 2022 listesi yayınlandı!
Böyle anne olmaz olsun! Anneden 1,5 yaşındaki bebeğine görülmemiş işkence: Vücudunu jiletle kesti şırıngayla vücuduna sabun ve çamaşır suyu enjekte etti
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
Küstah paylaşıma verilen beraat kararı bozuldu
İstanbul'dan sonra İzmir'de ağaç katliamı! CHP'li belediye Kültürpark'ın sembollerini kesti!
Yandaş Yılmaz Özdil, CHP ve ittifak ortaklarını ağır şekilde eleştirdi: Üzerine konuşulacak bir masa değil
Kebapçının aşk üçgeninde akılalmaz oyun! Karısı ve sevgilisini ormana götürüp...
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! Davanın seyrini değiştirecek rapor
Johnson: Ukrayna'ya ‘ölümcül yardımlar'a devam edeceğiz
AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!

2022 Mart ayı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayında!