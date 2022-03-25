Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmişti. Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından ABD'den son dakika hamle geldi. İşte detaylar...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının Rus Rublesi olarak yapılması emri vermişti.. Rusların varlıklarının yabancı ülkeler tarafından dondurulmasının güveni yıktığını ifade eden Putin, "Dost olmayan AB ülkelerine Rusya'dan mal satışına devam edip, ödemeleri onların para birimleri üzerinden almaya devam etmenin anlamı kalmadı. Gaz ödemeleri rubleye çevrilecek" diye konuşmuştu.Putin'in çıkışının ardından ABD Başkanı Biden son dakika gelişmeyi duyurdu. Biden, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.Biden'ın ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini açıkladı.