Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı'nı açtı! Kokpitten böyle izledi

Tokat'a her alanda nefes olacak ve ekonomik canlanma getirecek olan Tokat Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan ayrıca, Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını da yaptı. Başkan Erdoğan'ın Tokat Havalimanı'na inerken kokpitten projeyi izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı..

Başkan Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a gitti.Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Uçak, havalimanına inişinde su takıyla karşılandı.Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer katıldı.