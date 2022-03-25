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Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'

Son dakika bilgisine göre Brüksel'deki NATO Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşı ve ek asgari ücret zammı konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." dedi. İşte son dakika asgari ücret zammı açıklamalarının detayları...

Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'
Ekleme: 25.03.2022 - 11:59 Güncelleme: 25.03.2022 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'
Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?
 
Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.
 
Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.
 
"VATANDAŞIMIZDAN, İŞÇİMİZDEN ESİRGEMEYİZ"
Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtı verdi.
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Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
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Başkan Erdoğan'dan memur maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması! 'Vatandaştan esirgemeyiz'
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