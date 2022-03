Avrupa'da zam üstüne zam! Almanya’da ekmek 10 euro olabilir

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların neden olduğu tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bir ekmeğin 10 Euro'ya satılabileceği ifade ediliyor. Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithalatının Avrupa'ya durması sebebiyle fiyatların katlanarak artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Avrupa'da yağ kıtlığı da yaşanıyor



Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar Avrupa genelinde gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, Avrupa'nın Ukrayna'dan ithal

edemediği ürünler nedeniyle raflar da boş kaldı. Rafların yanı sıra Almanya'da ekmek fiyatının 10 Euro'ya yükselebileceği konuşuluyor.



Schleswig Holstein Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Klaus-Peter Lucht, Almanya'da 3-4 Euro'ya satılan bir ekmeğin fiyatının yakında 10 Euro'ya çıkabileceğini söyledi.

Ekmek ve gıda fiyatlarının Almanya'da aşırı derecede yükselmesine, buğday fiyatlarının önceki seneye nazaran iki katına çıkmış olmasının sebep olduğu belirtiliyor.



Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithalatının Avrupa'ya durması sebebiyle fiyatların katlanarak artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, daha ucuz ürün satan süper marketler zinciri Aldi 150 ürün için fiyatları artırdığı açıkladı. Bir kilo buğday unu yüzde 15.6'lık bir artışla 39 cent yerine 45 cente mal oluyor. Bölgede çatışma devam ederken dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumundaki savaşan iki ülke, birçok tahıl ürününün ihracatını yasakladı.



AVRUPA'DA RAFLAR BOŞ



Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede marketlerde yağ ve un farları boş kaldı. İlk sorun Almanya, İspanya ve Belçika'da ortaya çıktı. Fransa ve İngiltere'nin de dahil olduğu bu ülkelerde büyük marketlerin yağ ve un farları başta olmak üzere ihracata dayalı birçok tahıl ürününe ulaşmak zorlaştı.



KISITLAMA GELDİ



Belçika'da büyük marketler, sınırlı sayıdaki ürünlere 2 paketlik satın ama kotası getirdi. Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin açıklamasında, küresel gıda krizine dikkat çekerek krizin Fransa'yı daha derinden etkilemesi durumunda Fransız vatandaşlarına gıda yardımı yapılacağını söyledi.



HOLLANDALILAR KORKUYOR



Hollanda'da az sayıdaki markette sıvıyağ bulmak hala mümkün. Ancak nadir bulunan ürün olması nedeniyle, tüketiciler sıvıyağların yüksek fiyatlarda satılmasından muzdarip. Hollandalılar, market fiyatlarının daha ne kadar artacağını bilmiyor. Bu nedenle yakın gelecekte yeni krizlerin yaşanabileceği konusunda tedirginlik yaşıyor.



FİYATLAR HER GÜN ARTIYOR



Hollandalıların böyle tepki gösterdi: Normalde Ukrayna'dan Rusya'dan sürekli gelen ürünler artık gelmiyor. Ellerindeki mallar azaldığı için paylaştırıyorlar. Fiyatı artırdılar. Her gün de artıyor. Kolay bulunmuyor. Her gün azar azar paylaştırıyorlar marketçiler arasında. Yüzde yüz bir yükseliş var. Rusya savaşı bitmediği müddetçe bu işin gidişatı iyi değil. Getirmemizle bitmesi bir oluyor.



DİĞER ÜRÜNLERDE DE FİYAT ARTIŞI YAŞANACAK"



- Ben emekliyim, biz Hollandalılar sıvı yağı pek fazla kullanmasak da 1 litresinin 5 euronun üzerine çıkacağını görmek artık bizi farklı arayışlara yöneltti. Bence bu da büyük bir ihtimalle Ukrayna'dan veya Rusya'dan buraya yağ gelmemesinden kaynaklanıyor. Sadece bununla kalmayacak. Diğer ürünlerde de fiyat artışlarının yaşanacağını düşünüyorum.



Böyle olacağı hiçbir zaman aklımdan geçmezdi. Normalde bizim mutfağımızda kullandığımız zeytinyağının litresini 5 euroya almak çok farklı bir olay. Bunun büyük bir ihtimalle tedarik sorunundan kaynaklandığını düşünüyorum.