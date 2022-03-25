ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız

ABD Başkanı Biden, Polonya-Ukrayna sınırında önemli açıklamalarda bulundu.Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Bu konuda güçlenmemiz lazım. 100 bin kişi olarak buraya geldiniz. Burada gençleri, kadınları ve tankları durdurduklarını gördük. Ve özellikle biz burayı savunacağız dediler. İnanılmazdı, ilham kaynağımız oldu. Bu kadınlar ve bu çocuklar özellikle formasyonlarını korudular. Siz burada bütün dünyanın ve özgür dünyanın geliştiği noktadasınız. Demokrasi ve Oligarkların savaşını görüyoruz burada.Burada diğer dünya liderleri ile konuştum. Onlar da bunu söyledim. 21. yüzyılda demokrasinin işe yaramayacağını söyleyenlerde de konuştum. İşler o kadar hızlı gelişiyor ki, ortak bir karar bile verilemiyor demokrasinin olduğu konusunda.Çok basit bir sebep için geldim. Amacım sizlere teşekkür etmek. Demokrasiyi savunmak ve vahşeti önlemek için buradayız.'