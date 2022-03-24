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Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: 'Fişek 5 TL! Farkı ben öderim'

Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika gelişmesi: Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün dehşet yaratan eyleminin arkasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: 'Fişek 5 TL! Farkı ben öderim'
Ekleme: 24.03.2022 - 09:24 Güncelleme: 24.03.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: 'Fişek 5 TL! Farkı ben öderim'
Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika haberi: Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün Türkiye'yi sarsan eyleminin perde arkasından şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Genç adamın intihar ve cinayetinde kendisine gelen bazı mesajlarla dolduruşa geldiği belirlendi. Mesajlarda sadece intihar etmesinin anlamsız olacağı Yağmur'u da öldürmesi gerektiği yazıyordu.

İşte Yağmur Sönmez cinayetindeki son dakika gelişmesinin detayları...

YAĞMUR SÖNMEZ'İ ÖLDÜRMESİ İÇİN ARKADAŞINDAN MESAJ

Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı 21 yaşındaki Halil İbrahim'in genç adama, 'Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.

İntihar eden Murat Bayırköylü'nün bir aydır Yağmur'u takip ettiği tespit edildi.

YAĞMUR SÖNMEZ'İ TAKİP ETTİ

Murat Bayırköylü (21), Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza'nın tek çocuğuydu. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. Geçtiğimiz günlerde Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) takip etti.

PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Murat Bayırköylü, Yağmur Sönmez'in Ataköy'deki bir AVM'nin otoparkına girince peşinden kendi aracıyla otoparka girdi. Aracını park eden genç kız, içeri girmeye çalışırken tüfekle kapıya koşan Bayırköylü, genç kızın göğsüne nişan aldı ve tetiğe bastı. Ardından genç adam aracına gidip, bir el ateş edip, canına kıydı.


YAĞMUR HASTANEYE KADAR DAYANAMADI

AVM'deki güvenlikler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, hastaneye vardığında hayatını kaybetti.

ARKADAŞIYLA MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Dehşet veren olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat Bayırköylü'nün dijital materyallerine el konuldu. Genç adamın cep telefonu ve bilgisayarından 21 yaşındaki Halil İbrahim isimli çocukluk arkadaşıyla mesajlaşmalarına rastlandı.

Halil İbrahim'in arkadaşını mesajlarla intihara sürüklediği hatta intihar etmeden hemen önce Yağmur'u da öldürmesi yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.

DEHŞET MESAJLARLA TEŞVİK ETTİ

Genç adamın telefon konuşmasında, 'Sen daha önce de 17.kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden O'nu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş.

Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.

Savcılık genç adamı ifadesi ardından serbest bıraktı. Mesajlarda genç adamın, Yağmur'u yaklaşık bir aydır takip ettiği de belirlendi.
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Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: 'Fişek 5 TL! Farkı ben öderim'
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