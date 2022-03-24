  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,30 - 16,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

Muş ve Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar tatil edildi. Açıklamalar valilikler tarafından yapıldı.

Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller
Ekleme: 24.03.2022 - 00:10 Güncelleme: 24.03.2022 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır.

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

BİTLİS

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Bitlis ve Tatvan merkez ile bağlı köy ve beldelerinde, yatılı bölge okulları (YBO) hariç tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

ERZURUM

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24.03.2022 Perşembe günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.
WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'i listeye almamasını istedi
Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller
Türkiye'den EURO 2028 ve EURO 2032 için başvuru
Eski CIA yöneticisine Fahrettin Altun'dan S-400 yanıtı: ABD ile aramızda öyle bir hava savunma sistemi anlaşması yok
Başkan Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Brüksel'e gitti
Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü
ABD'den Rusya'ya belgeli suçlama! Ukrayna'da savaş suçu işlenmiştir
Bakanlık plajı kendi mülküne katmak isteyen CHP'li Derman'a 'dur' dedi
Akşener'in Çanakkale Köprüsü yalanına bakanlıktan cevap: Muhalefet değil ülkeye düşmanlık
23 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi
CHP'li Bodrum Belediyesi’nde imar usulsüzlüğü! Polis operasyon başlattı
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 22'lik artış: 120 dolar seviyesine yükseldi
Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Demirtaş' tepkisi: CHP'ye eş genel başkan yapsınlar da rahatlasın
İstanbul'da toplu taşıma ve servis ücretlerine fahiş zam teklifi UKOME tarafından reddedildi
Erdoğan-Rutte görüşmesi Hollanda basınında
NATO yarın olağanüstü toplanıyor! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar...
Putin Avrupa'ya 1 hafta süre verdi: Dost olmayan ülkelere...
Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et açıklaması!
'Toplu satışımız yoktur' diyen süpermarket çalışanını darp ettiler: Bir şeker uğruna saldırıya uğradık

'Toplu satışımız yoktur' diyen süpermarket çalışanını darp ettiler: Bir şeker uğruna saldırıya uğradık

SGK'dan son dakika kararı! 3 emekli maaşı almak mümkün

SGK'dan son dakika kararı! 3 emekli maaşı almak mümkün

Türk Hava Yolları'ndan gençlere kariyer fırsatı

Türk Hava Yolları'ndan gençlere kariyer fırsatı

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

TÜBİTAK Uzay bünyesinde proje personeli alınacak

TÜBİTAK Uzay bünyesinde proje personeli alınacak

Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı

Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı