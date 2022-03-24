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Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Sıfır otomobillerin çip krizi nedeniyle tedarik edilememesi ikinci el piyasasına yönelimi artırmıştı. Sahibinden ikinci el araba almak isteyenler fiyat artışları nedeniyle en ucuz arabanın arayışına girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredisi limitleri ve kullanılabilecek kredi oranlarını geçen ay artırmıştı. Otomotiv sektörünü heyecanlandıran bu düzenlemenin, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarına olumlu yansımaları görülmeye başladı. Otomobil fiyatlarının şu anda stabil seyrettiğini söyleyen MASFED Başkanı Aydın Erkoç ve sektör temsilcisi Cihan Emre, nisan ayına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Ekleme: 24.03.2022 - 09:56 Güncelleme: 24.03.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak
BDDK, taşıt kredisi limitleri ve kullanılabilecek kredi oranlarını geçen ay artırmıştı. Otomotiv sektörünü heyecanlandıran bu düzenlemenin, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarına olumlu yansımaları görülmeye başladı. Peki geçen bir aylık sürede düzenlemenin ikinci el otomobil sektörüne yansıması nasıl oldu, sektörde son durum ne?

'YÜZDE 7 DÜŞÜŞLE KAPATTI'
Pandemi döneminde dünya ekonomisindeki daralmayla birlikte Türkiye'de de bir daralma yaşandığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 'Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı ikinci el sektörü 2021 yılını, önceki yıla göre yüzde 7 oranında bir düşüşle kapattı. Döviz kurunun dalgalı seyri, faiz oranlarının yüksek olması ve çip krizi sebebiyle sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı 2021 yılında yaşanan daralma ne yazık ki 2022 yılının başlarında da devam etti' dedi.

SAVAŞ SÜRECİ UZATTI
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının, dünyada çip krizi sebebiyle yaşanan sıfır araç üretim sorununu ve bazı parçaların tedarikinde yaşanan sıkıntıları derinleştirdiğini dile getiren Erkoç, 'Söz konusu durum sıfır araç fiyatlarının yukarı yönlü artmasına sebep oldu. Bu da ikinci ele yansıdı. Üretimde yaşanan sıkıntıların 2022'nin sonunda, 2023'ün ilk çeyreğinde çözülmesi bekleniyordu ancak yaşanan savaş bu sürecin de uzamasına sebep oldu' diye konuştu.

'SEKTÖRDE CANLANMA BAŞLADI'
Milliyet'te yer alan habere göre, Ancak buna rağmen ikinci el sektöründe olumlu gelişmeler de yaşanmaya başlandı. Aydın Erkoç, geçen ay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen taşıt kredilerindeki düzenlemenin, ikinci el otomobil sektörüne olumlu olarak yansımaya başladığını söyledi.

'Taşıt kredilerindeki kısıtlama sebebiyle kredi kullanamayan vatandaşlarımız kredi kullanabiliyor, bu düzenleme sayesinde yaşanan hareketlenmeyi gözlemleyebiliyoruz. Piyasalarda yaşanan belirsizlik vatandaşlarımızın da beklemede kalmasına sebep olmuştu. Ancak peşinat tutarlarının azalarak taksit sayısının artırılması araç almak isteyen ancak bunu öteleyen, beklemede olan vatandaşlarımızı hareketlendirdi.'
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