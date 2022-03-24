Muhalif gazeteci Enver Aysever İslami değerlerle dalga geçti!
Muhalif gazeteci Enver Aysever, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Şanlıurfa'da yer sofrasında çekilen fotoğrafı üzerinden İslami değerler ve geleneklerle dalga geçen açıklamalar yaptı.
Muhalif gazeteci Enver Aysever, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Şanlıurfa'da yer sofrasında çekilen fotoğrafı üzerinden İslami değerler ve geleneklerle dalga geçen açıklamalar yaptı. Aysever yayınladığı videoda 'Ancak nedense herkes Ramazan gelince yer sofrasında oturmaya başlıyor. O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup acayip siyah çoraplarla...Nedense bana kokuyormuş gibi geliyor.' gibi skandal ifadeler kullandı.