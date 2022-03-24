Meteoroloji’den 7 İle Uyarı Geldi! Havalar Ne Zaman Isınacak?
Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Hava sıcaklıkları artacak mı? İşte merak edilenler...
Hava sıcaklıkları vatandaşlar tarafından oldukça aratılıyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi bugün hava nasıl ve havalar ne zaman ısınacak sorularına cevap aramaya başladı. Son zamanlarda şiddetli kar yağışının etkili olması nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyordu. Bugün hava nasıl ve havalar ne zaman ısınacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Havalar Ne Zaman Isınacak?
Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bahar aylarına girilmesine rağmen kar yağışının birçok kesimde devam etmesi ve soğuk havaların etkili olması nedeniyle havalar ne zaman ısınacak sorusu oldukça araştırıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt havaların 25 Mart tarihinden itibaren ısınmaya başlayacağını belirterek "Yurdumuz bir süredir soğuk ve yağışlı hava kütlelerin etkisi altındaydı. Çünkü, polar vortex olayı genişledi ve aşağı enlemlere doğru kaydı. Bunun nedeni de üst batı rüzgarlarının yapmış olduğu üst atmosferdeki salınımlardı. Bu salınımlardan bir tanesi de bizim ülkemizin üzerindeydi ve bizim ülkemizi de ziyaret ediyordu. Fakat şu anda baktığımız zaman, artık üst batı rüzgarlarının yaptığı o salınımların yavaş yavaş yurdumuzu terk ettiği görülüyor." İfadelerini kullandı.
Bugün Hava Nasıl?
Havaların ısınacağını öğrenen vatandaşlar bugün etkili olacak hava durumu hakkında da araştırmalarını hızlandırdı. İşte 24 Mart illere göre hava durumu;
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı