Meteoroloji’den 7 İle Uyarı Geldi! Havalar Ne Zaman Isınacak?

Havalar Ne Zaman Isınacak?



Bugün Hava Nasıl?



Hava sıcaklıkları vatandaşlar tarafından oldukça aratılıyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Son zamanlarda şiddetli kar yağışının etkili olması nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyordu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bahar aylarına girilmesine rağmen kar yağışının birçok kesimde devam etmesi ve soğuk havaların etkili olması nedeniylesorusu oldukça araştırıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt havaların 25 Mart tarihinden itibaren ısınmaya başlayacağını belirterek "Yurdumuz bir süredir soğuk ve yağışlı hava kütlelerin etkisi altındaydı. Çünkü, polar vortex olayı genişledi ve aşağı enlemlere doğru kaydı. Bunun nedeni de üst batı rüzgarlarının yapmış olduğu üst atmosferdeki salınımlardı. Bu salınımlardan bir tanesi de bizim ülkemizin üzerindeydi ve bizim ülkemizi de ziyaret ediyordu. Fakat şu anda baktığımız zaman, artık üst batı rüzgarlarının yaptığı o salınımların yavaş yavaş yurdumuzu terk ettiği görülüyor." İfadelerini kullandı.Havaların ısınacağını öğrenen vatandaşlar bugün etkili olacak hava durumu hakkında da araştırmalarını hızlandırdı. İşteA.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıISPARTA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurluZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluRİZE °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluTOKAT °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı