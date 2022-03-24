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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında kritik mesajlar verdi. Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
Ekleme: 24.03.2022 - 11:30 Güncelleme: 24.03.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında yatırımcılarla bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurları konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK ENFLASYON, BÜYÜME VE DÖVİZ KURLARI MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını ifade ederek, verilerin Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyüme göstereceğine işaret ettiğini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmekte, iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrediyor. Yönetilen ve yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.

"ÜFE TÜFE MAKASA HAM VERİLERİN GÖSTERDİĞİNDEN DAHA DÜŞÜK"

Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz.

"LİRALAŞMA FİYAT İSTİKRARINDA ASLİ UNSUR"

Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında asli unsurdur.
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
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