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Kayseri'de okul müdüründen vicdanları sızlatan görüntü! Kediyi dışarı atıp tekmeledi

Kayseri'de bir lisede müdürlük yapan Nuri Ballı, öğrencilerin üşümemesi için içeri aldığı sokak kedisini tekmeleyerek dışarı attı. O anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Müdürün kediye uyguladığı şiddet öğrenci ve velilerde infial uyandırdı.

Ekleme: 24.03.2022 - 09:48 Güncelleme: 24.03.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de okul müdüründen vicdanları sızlatan görüntü! Kediyi dışarı atıp tekmelediMerkez Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesindeki bir Anadolu lisesinin müdürlüğünü yapan Nuri Balı'nın, okula öğrenciler tarafından üşümemesi için alınan kediye uyguladığı şiddet terkilere neden oldu.

ÖĞRENCİLER SOĞUKTAN DONMASIN DİYE İÇERİ ALDI

Anadolu lisesinin bahçesinde bekleyen kedinin titrediğini gören öğrenciler, kediyi soğuktan donmaması için okula aldı. Öğrenciler okulun giriş kapısının hemen yanında bulunan bekleme alanına getirdikleri kediyi ısıtmaya çalıştı. Okula giren öğrenciler kediyi bir süre sevdikten sonra sınıflarına gittiler.
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KEDİYE FUTBOL TOPUNA VURUR GİBİ TEKME ATTI

Öğrencilerin sınıflarına girmesiyle birlikte okula giriş yapan müdür Nuri Ballı, kediyi görür görmez ensesinden tutarak dışarı çıkardı. Balı, daha sonra kediye futbol topuna vurur gibi tekme attı. O anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Vicdansız müdürün tekme attığı peşinden gittiği sırada ise görüntü sonlandı.

GÖRÜNTÜLER ÖĞRENCİ VE VELİLERDE İNFİAL UYANDIRDI

Okul müdür Nuri Balı'nın kediye uyguladığı şiddetin görüntüleri okulda ve velilerle infial uyandırdı. Daha öncede hakkındaki şikayetler nedeniyle okuldaki kadrosu elinden alınan Nuri Balı'nın aynı okula bu kez görevlendirme ile müdür olduğu ortaya çıktı.

Bazı öğrenci velilerinin kediye tekme atan Müdür Nuri Balı hakkında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
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