Karamollaoğlu: CHP aslında bizim peşimize takıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendilerine yönelik "Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz" ifadelerinin kullanıldığını belirterek, "Biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı" şeklinde konuştu.

Antalya'daki ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, teşkilatın çalışmalarını gözden geçirmek için kenti ziyaret ettiğini söyledi.'BİZ KİMSENİN PEŞİNE TAKILMADIK'Bunun için gayret göstererek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çaba sarf etiklerini anlatan Karamollaoğlu, "Bazen bize şöyle diyorlar; 'Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz'. Yok ya, biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı geliyorlar" ifadelerini kullandı.