İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece Adalet Sarayı otoparkında duruşma çıkışı karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği 1 ağır 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.Özel Harekat polisi çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Polis olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı.OTOPARK DEVRİ ANLAŞMAZLIĞIÖte yandan olayın sebebiyle ilgili olarak edinilen bilgilerde iddiaya göre Tarafların daha önce bir otoparkın devri konusunda husumetli oldukları ve geçmiş dönemde silahlı çatışma yaşadıkları öğrenildi.Bu çatışmanın Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde, görülen duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşma sonrasında iki grup ayrı ayrı olarak Adliye güvenliği tarafından dışarı çıkarıldı.17 KİŞİ GÖZALTINDAAncak adliyeden çıkan husumetli iki grup otoparkta tekrar karşılaştı. Gruplar arasında silahlı kavga çıktı çıkan kavgada 3 kişi öldü 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis konuyla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı.Olayda 2'si bir gruptan biri karşı gruptan 3 kişi öldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili başlattığı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.