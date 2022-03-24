İnce'den Millet İttifakı'na aday eleştirisi: Erdoğan 20 yıldır yıpranmıyor da sizin adayınız mı yıpranacak?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına ilişkin sert eleştiride bulundu. 'Adayımız yıpranır' bahanesinin arkasına sığınan ve ciddi anlaşmazlıklar olduğu yönünde kulis bilgilerinin dolaştığı Millet İttifakı aday kriziyle ilgili konuşan ince 'Erdoğan 20 yıldır yıpranmıyor da sizin adayınız mı yıpranacak?' dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına ilişkin "Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun ?" dedi.



"ATATÜRK'ÜN İSMİ BİLE GEÇMEYEN METİN..."



Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine değinen İnce, metinde Atatürk'ün isminin geçmediğini hatırlattı.



"BANA OY BÖLÜYORSUN DİYENLER YALANCI, KORKUYORLAR"



Bu mutabakatın yürüyeceğine inanmadığını ifade eden İnce, muhalefetin oylarını böldükleri eleştirisiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Bunu söyleyenler matematik bilmeyenler. İkili bir sistem var, bir iktidar tarafı, bir de muhalefet. Ben Cumhur İttifakı'na geçmediğim sürece bu tarafta kalmış oluyorum. O zaman bölme olmaz. Biz muhalefet tarafında kaldığımız için oy bölmesi yok. Bunu söyleyen yalancılar korkuyorlar.



"ERDOĞAN 20 YILDIR YIPRANMIYOR DA..."



Ben diyorum, onu yenerim diyorum. Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun ?" değerlendirmesinde bulundu.



TÜRKİYE'NİN AKTİF TARAFSIZLIK POLİTİKASI DOĞRU



İnce, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta gösterdiği "aktif tarafsızlık" tavrını desteklediğini de söyledi.



