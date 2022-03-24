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Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

Hollanda'da yaşayan Dilara Şahin, lösemi teşhisiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Hollanda'da doktorların fişini çekme kararı aldığı Dilara için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girmiş ve Dilara Türkiye'ye getirilmişti. AKUT lösemi tedavisi gören Şahin'in yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi. Yakında daha güzel haberler alacaklarını belirten baba Oğuz Şahin, "Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız sesimizi duymuştu. Kendileri vesile oldular bizi bu duruma getirdiler. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 24.03.2022 - 11:31 Güncelleme: 24.03.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber
Hollanda'da yaşayan ve AKUT lösemi teşhisiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra doktorları tarafından fişi çekileceği söylenen Dilara Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye tarafından gönderilen özel uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

TÜRKİYE'DE 1.5 AY SONRA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

Yaklaşık 1.5 ay süren tedavinin ardından Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı. Tedavisine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen Şahin'in sağlık durumuna ilişki son durumu ise babası Oğuz Şahin anlattı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Dilara'nın yoğum bakımdan çıkarıldığını belirten baba Oğuz Şahin şunları söyledi: “Bundan yaklaşık 1 ay önceydi sanırım. Kızımızı, Hollanda'dan ciddi ve riskli bir transferle Türkiye'mize getirdik. Çok kötü durumdaydı. Makinalara bağlıydı. Bugüne geldiğimizde ise çok şükür ki durumu iyiye doğru gidiyor. Ümit ve duayla bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda daha güzel haberler almayı da diliyoruz.
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