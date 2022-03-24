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Fransa Parlamentosunda skandal görüntüler: PKK'nın sözde komutanlarına madalya verildi

Fransız milletvekili François Pupponi, PKK/YPG'li sözde komutanlar Nesrin Abdullah ve Nuri Mahmud'u parlamentoda ağırladı. Fransız vekil, teröristlere madalya verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak övgü dolu sözler sarf etti.

Ekleme: 24.03.2022 - 21:24 Güncelleme: 24.03.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Fransa Parlamentosunda skandal görüntüler: PKK'nın sözde komutanlarına madalya verildi
Fransa'da merkez sağ parti Demokrat Hareket (MoDem) milletvekili François Pupponi, sosyal medya hesabından PKK/YPG'li sözde komutanlar Nesrin Abdullah ve Nuri Mahmud'a 'Millet Meclisi Madalyası' verdiği fotoğrafları paylaştı.

Pupponi, PKK'lı teröristleri ağırlamasından dolayı çok duygulu olduğunu belirterek, 'Bu 2 müstesna şahsiyet Suriye'de Kürt halkı adına savaşmakta ve DEAŞ'a karşı kahramanca savaşmaktadır.' ifadelerini kullandı.

'YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM'

'Aynı zamanda bizim olan özgürlükleri için olağanüstü bir cesaretle yürüttükleri mücadele için onlara sonsuz minnettarlığımı söyleme fırsatım oldu.' diyen Fransız vekil, 'Onların haklarını savunmak ve mücadelelerini duyurmak için yanlarında olmaya devam edeceğim.' açıklamasında bulundu.



Fransa Parlamentosunda skandal görüntüler: PKK'nın sözde komutanlarına madalya verildi


Fransa Parlamentosunda skandal görüntüler: PKK'nın sözde komutanlarına madalya verildi
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