CHP’li Bayraklı Belediyesi'nden cinsiyet skandalı! Ortaokul öğrencilerine üç seçenek: Erkek, kadın, diğer!

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin uygulaması tepki çekti. AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin yalnızca ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim programının başvuru kısmındaki cinsiyet bölümünde 'Erkek' ve 'Kadın' seçeneğinin yanında 'Diğer' seçeneğinin bulunmasına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Polat; 'Resmi bir kurumun Ortaokul ve Lise çağındaki çocukların karşısına 'Diğer' diye 3. bir seçenek sunmasını esefle kınıyorum Serdar Sandal.' dedi.AK Partili Polat'ın açıklamasının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a tepki gösterdi.CHP yönetimindeki Bayraklı Belediyesi sadece ortaokul 7, 8 ve lise 11 ve 12. Sınıf öğrencilerini kapsayan Sosyal Etkinlik Merkezi adı altında bir eğitim çalışması başlattı. Başvuru linkinde, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin bilgilerini doldurması için internet ortamında açılan ekranda, cinsiyet seçeneği olarak 'Erkek' ve 'Kadın' seçeneğinin yanı sıra 'Diğer' seçeneği de eklendiği görüldü.Bayraklı Belediyesi'nin ortaokulu ve lise öğrencilerine böyle bir seçenek sunması skandal olarak nitelendirildi. CHP'li Sandal'a tepkiler gecikmedi. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'CHP'li Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi başvuru linkine tıkladığınızda karşınıza şöyle bir şık çıkıyor.Cinsiyetiniz*⚪KADIN⚪ERKEK⚪DİĞERResmi bir kurumun Ortaokul ve Lise çağında ki çocukların karşısına 'Diğer' diye 3.bir seçenek sunmasını esefle kınıyorum Serdar Sandal'' dedi.Polat'ın paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. CHP'li Sandal'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.