  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,30 - 16,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Brüksel'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de. Başkan Erdoğan'ın zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Ekleme: 24.03.2022 - 09:14 Güncelleme: 24.03.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Brüksel'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de.

Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD Belçika Başkanı Enis Çimen ile AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve diğer yetkililer karşıladı

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel
Havaalanında karşılandı.Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e gitti.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği NATO Zirvesi'nde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek. Zirve toplantısında, ayrıca haziranda düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

BIDEN İLE İKİLİ GÖRÜŞME OLACAK
Başkan Erdoğan, Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile de ikili görüşme yapacağını açıkladı.
Putin'in iki sağ kolu da 13 gündür kayıp!
Bülent Turan: Çanakkale Köprüsü'nü yapanlardan biri CHP'li vekil
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
Üç gün araştırma yaptı pusu kurup öldürdü: 'Kızım araya girip yalvardı ama ateş ettim'
Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
ABD'nin S-400 ve F-35 oyununa Türkiye'den sert tepki! 'Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil'
MSB Deniz Kuvvetleri'ne 3 adet İHA teslim edildiğini açıkladı!
Başkan Erdoğan açılışı yapacak! Tokat Havalimanı hizmete giriyor: 2003’te 26 olan havalimanı sayısı 57’ye çıkıyor
Eşinin boğazını kesen cani kocaya 'iyi hal indirimi' uygulandı!
FETÖ’cülerden Ramazan vurgunu!
Suriyeli göçmen Ömer Halisdemir'in heykeliyle dalga geçip kayda aldı!
FETÖ'nün ABD ordusuna sızdığı ortaya çıktı! Elebaşı Gülen'le doğrudan bağlantılı Nizamettin Gül Pentagon'da binbaşı
Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: 'Fişek 5 TL! Farkı ben öderim'
HDP'li Gergerlioğlu'nun yalanını valilik video ile patlattı!
Dünyanın en büyük soygunu: 16 milyar TL | Sadece Samsun değil Kocaeli İzmit'te de bir kişi aynı şekilde para aktardı
İşgalde 29'uncu gün: ABD Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair belgelere ulaştığını duyurdu
Seçim barajının indirilmesini de içeren Seçim Kanunu komisyonda kabul edildi!
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
3600 ek göstergede detaylar netleşiyor! Memur-Sen Başkanı 10 Mayıs’ı işaret etti
WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'i listeye almamasını istedi
Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

İzmir Dikili'de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

İzmir Dikili'de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

TÜBİTAK Uzay bünyesinde proje personeli alınacak

TÜBİTAK Uzay bünyesinde proje personeli alınacak

Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı

Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı