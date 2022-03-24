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Adnan Oktar davasında şok gelişme! Serbest kalan sanıklar için flaş karar! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada 68 sanığın tahliye edilmesi kararına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz reddedildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı "örgüt yöneticiliği", "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet" gibi birçok suçtan 9'ar bin yıl hapis cezasına çaptırmıştı. Diğer sanıklar da değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmişti.

Adnan Oktar davasında şok gelişme! Serbest kalan sanıklar için flaş karar! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...
Ekleme: 24.03.2022 - 16:06 Güncelleme: 24.03.2022 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Adnan Oktar davasında şok gelişme! Serbest kalan sanıklar için flaş karar! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı davada yerel
mahkemenin verdiği kararı usulden bozmuştu.

Daire, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, 68 sanığın ise tahliyesine karar vermişti. İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığını kaydederek tutuklama talebini reddetti.

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı "örgüt yöneticiliği", "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet" gibi birçok suçtan 9'ar bin yıl hapis cezasına çaptırmıştı. Diğer sanıklar da değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Bozma kararı ile birlikte, 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulunduran daire, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
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