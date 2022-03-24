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Beyaz Gazete
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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 400'den fazla Rus elit listede

Beyaz Saray, aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Başkanı'nın da bulunduğu 400’den fazla Rus elit, Duma üyesi ile savunma şirketine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 400'den fazla Rus elit listede
Ekleme: 24.03.2022 - 17:03 Güncelleme: 24.03.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 400'den fazla Rus elit listede
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna savaşına verilecek yanıtlar konusunda müttefikleriyle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği ve G7 ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde ABD, bugün 400'den fazla kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştır. Bunlar arasında Rus elitler, Duma ve 300'den fazla üyesi ve savunma şirketleri yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.

17 YÖNETİM KURULU ÜYESİ VAR
Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve Duma'nın 328 üyesi, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1990'lardan bu yana danışmanlığını yapan Herman Gref, Rus elit Gennady Timchenko ile bu kişinin şirketleri ve aile üyeleri, Rus finans kurumu Sovcombank'ın 17 yönetim kurulu üyesi yer aldı.

DEVAMI GELECEK
Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğü müddetçe bu yaptırımların devamının geleceğinin altı çizildi.

Ayrıca Rus savunma sanayisinin temelini oluşturan ve Rus helikopterler, füzeler gibi sistemler üreten 48 Rus devletine bağlı savunma şirketi de yaptırımlara dahil edildi.
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 400'den fazla Rus elit listede
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