  • USD: 14,80 - 14,83
  • EURO: 16,27 - 16,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna'ya gece saldırısı: Rusya dört kenti vurdu

Savaş hattı gece yarısı da bomba sesleriyle inliyor. Kentin farklı noktalarına Rusya ordusu tarafından düzenlenen roketli saldırılar diğer şehirlerden de duyuldu. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı’na yönelik saldırı düzenledi.

Ekleme: 23.03.2022 - 11:00 Güncelleme: 23.03.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'ya gece saldırısı: Rusya dört kenti vurduRus ordusu tarafından, Ukrayna'nın bazı kentlerine yine roketli saldırılar düzenlendi. Rusya tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu. Roketlerin vurduğu noktada büyük ölçekli patlamalar yaşanırken, bu patlamalar kentin her tarafından hem görüldü hem de duyuldu. Ukrayna'nın Borispol kentine de Rus birlikleri tarafından büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Roketlerle yapılan saldırılarda kentin hemen dışındaki bir nokta hedef alındı. Vurulmanın etkisiyle gökyüzüne büyük bir alev bulutu yükselirken, kentteki saldırının hangi hedefi vurduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Herson kenti de hedef alındı
Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında en çok saldırı altında tuttuğu Herson kentine bu gece de saldırı yapıldı. Yapılan saldırıda geniş bir alanda büyük bir patlama meydana geldi. Kent merkezine çok yakın bir noktada meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın, kent sakinlerinde korkuya neden oldu. Rusya'nın bu saldırısıyla ilgili kamuoyuna henüz detaylar aktarılmazken, kentin bazı bölgelerine roketli saldırıların sürdüğü belirtildi.

Dnipro Bölgesi'nde de patlamalar meydana geldi
Ukrayna'nın Dnipro Bölgesi'ne bağlı Kryvyi Rih kentine de Rus ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Kentin hemen dışında bir bölgeye yapılan saldırının roketlerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, kentin başka bir noktasına da roket atışı yapıldığı açıklandı. Yetkili makamlardan ise, kente yönelik saldırılarda sivil alanların vurulup vurulmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Ukrayna, 24. Ayrı Mekanize Tugayı'nı hedef aldı
Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel'den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, tugayın cephane deposu Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.
Rusya siber gücünü Ukrayna savaşında kullanmadı! Rusya en güçlü silahını sona mı saklıyor?
Türkiye BAE ile anlaştı! Kara paracılar şimdi yandı!
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...
Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuşacak!
Putin'e darbe üstüne darbe: Maripul'u ele geçirecek isimdi! Ölen üst düzey komutan sayısı 15'e yükseldi
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
BAYKAR’dan dolandırıcılara suç duyurusu!
Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu
Alaattin Çakıcı’nın temyiz başvurusunda son dakika gelişmesi! Yargıtay 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün Beştepe'de toplanıyor! NATO Zirvesi öncesi masada Rusya-Ukrayna savaşı var
Tarihin en büyük soygunu: 16 milyar TL! Samsunlu iki kardeşin şans vurgunu yakalanmaları çok komik
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na tepki: 'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', bunlar altı ayda dağılır
Bakan duyurdu! Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı!
10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Rusya'dan nükleer silah 'uyarısı': Varoluşsal tehdit görürsek başvururuz
Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!