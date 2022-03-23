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Türk Hava Yolları'ndan gençlere kariyer fırsatı

Türk Hava Yolları, gençlere iş fırsatı sunuyor. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Take-Off Jr." isimli programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yetenekli ve dinamik adaylar tam zamanlı çalışma düzeniyle 60 bin kişilik Türk Hava Yolları ailesinin birer üyesi olacak.

Ekleme: 23.03.2022 - 20:06 Güncelleme: 23.03.2022 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
Türk Hava Yolları'ndan gençlere kariyer fırsatı
Programa göre, doğum tarihi 1 Ocak 1994 ve sonrası olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik ilana lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurabilecek.

İlanda, iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor.

THY'nin 'kariyer.thy.com' uzantılı internet portalında yayında olan ilana son başvuru tarihi ise 28 Mart saat 15.00 olarak açıklandı.

Farklı birimlerde çalışma fırsatı

Dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan hava yolu firması olan THY'nin 'Take-Off Jr.' programı kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkanları sunuyor.

Süreci başarıyla geçebilenler, insan kaynakları ve destek üniteleri, kalite ve teknik, mali işler, uçuş operasyonları, planlama, pazarlama ve satış, Turkish Cargo, yatırım ve anlaşmalar ve bölgesel uçuşlar gibi birimlerde çalışabilecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Türk Hava Yolları ailemize katılmak isteyen yeni mezun ve lisans son sınıf öğrencisi arkadaşlarıma bir müjdemiz var. Başlattığımız Take-Off Jr. yetenek programıyla gökyüzünün rekabetçi ve hızlı gelişen kapılarını gençlere açıyoruz.' ifadelerini kullandı.
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