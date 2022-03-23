  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,30 - 16,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Toplu satışımız yoktur' diyen süpermarket çalışanını darp ettiler: Bir şeker uğruna saldırıya uğradık

Ankara'da bir süpermarket çalışanıyla müşteriler arasında 'şeker alma' kavgası yaşandı. Defalarca şeker alan grubu uyaran çalışan, tekme tokat dövüldü. Ortamın gerilmesi üzerine 'tamam, alın çıkın' diyen çalışan darpedildikten sonra, "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık." dedi.

Ekleme: 23.03.2022 - 19:51 Güncelleme: 23.03.2022 - 19:56 / Editör: Ozge Selin
'Toplu satışımız yoktur' diyen süpermarket çalışanını darp ettiler: Bir şeker uğruna saldırıya uğradık
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir süpermarkette personel olarak çalışan H.Y. (24) markete gelen 5 kişilik grubun toplu şekilde şeker alımı yaptığını fark etti. Gruba toplu şeker satımının yasak olduğunu söyleyen H.Y. kalabalık grup tarafından darp edildi. Grubun saldırısına uğrayarak gözünde ve yüzünde ciddi şekilde hasar oluşan H.Y. yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

'BİZE FİRMADAN TOPLU SATIŞ YAPMAYIN DEDİLER'

Toplu şekilde şeker satışına izin vermediği için darp edilen market çalışanı 24 yaşındaki H. Y., “Ben Mamak'ta bulunan bir A101 marketi çalışanıyım. Beşli şekilde bir grup geldi. Bir anda saldırıya uğradık. Şeker alıyorlardı sürekli. Birkaç sefer mağazaya gelerek şeker aldılar. Biz de uyardık ‘toplu satışımız yok' diye. Bize inanmadılar direkt saldırıya geçtiler. ‘Biz istediğimizi alırız. Siz karışamazsınız' dediler. Küfür ve hakaret ederek bir anda saldırdılar. Neye uğradığımıza şaşırdık. Saldıracaklarını beklemiyorduk. Zaten biz yatıştırmaya çalıştık. ‘Tamam alın çıkın' dedik. Kavga çıkmasını istemedik. Ama biranda saldırmaya başladılar. Arkadaşımın bacağını zedelediler. Benim gözüme yumruk atıp kaçtılar. Bir şeker uğruna saldırıya uğradık. Ben şikayetçiyim, bu böyle kalmasın. Bize firmadan toplu satış yapmayın dediler. Zaten aldılar baya, grup oldukları için bir şey diyemedik. Ama aşırıya kaçtılar artık. Daha sonra saldırıya geçtiler, telefonla görüşerek adam çağırdılar. Benimle beraber bir erkek personele saldırdılar. Bayan personele de saldıracaklardı tuttuk” ifadelerini kullandı. (İHA)

Akşener'in Çanakkale Köprüsü yalanına bakanlıktan cevap: Muhalefet değil ülkeye düşmanlık
23 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi
CHP'li Bodrum Belediyesi’nde imar usulsüzlüğü! Polis operasyon başlattı
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 22'lik artış: 120 dolar seviyesine yükseldi
Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Demirtaş' tepkisi: CHP'ye eş genel başkan yapsınlar da rahatlasın
İstanbul'da toplu taşıma ve servis ücretlerine fahiş zam teklifi UKOME tarafından reddedildi
Erdoğan-Rutte görüşmesi Hollanda basınında
NATO yarın olağanüstü toplanıyor! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar...
Putin Avrupa'ya 1 hafta süre verdi: Dost olmayan ülkelere...
Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş
CHP'li meclis üyesi plajı kendi mülküne katmak için sahil şeridine moloz döktürdü!
100 yılda bir heykel yapmayı bile öğrenemediler! İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Atatürk heykeli tartışma yarattı!
Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı
Halk TV'den kovulan Özlem Gürses kanal yönetimine verdi veriştirdi!
ABD’de şoke eden olay! Ünlü market zincirinde güpegündüz yaşandı!
Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
Rusya siber gücünü Ukrayna savaşında kullanmadı! Rusya en güçlü silahını sona mı saklıyor?
Türkiye BAE ile anlaştı! Kara paracılar şimdi yandı!
'Toplu satışımız yoktur' diyen süpermarket çalışanını darp ettiler: Bir şeker uğruna saldırıya uğradık

'Toplu satışımız yoktur' diyen süpermarket çalışanını darp ettiler: Bir şeker uğruna saldırıya uğradık

SGK'dan son dakika kararı! 3 emekli maaşı almak mümkün

SGK'dan son dakika kararı! 3 emekli maaşı almak mümkün

Türk Hava Yolları'ndan gençlere kariyer fırsatı

Türk Hava Yolları'ndan gençlere kariyer fırsatı

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri