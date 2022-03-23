  • USD: 14,80 - 14,83
  • EURO: 16,27 - 16,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Somali'de BM yerleşkesine terör saldırısı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

Ekleme: 23.03.2022 - 12:55 Güncelleme: 23.03.2022 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Somali'de BM yerleşkesine terör saldırısı!
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ofislerinin de yer aldığı Halane yerleşkesinin girişlerinden birine saldırı yapıldı.

Üst düzey koruma altında olan yerleşkeye saldıranlara güvenlik güçlerinin karşılık verdiği belirtildi.

Polis, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ulusal medyada yayımlanan görüntülerde, saldırının yapıldığı alandan dumanlar yükseliyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, geçen yıl da yerleşkeye havan mermili saldırı düzenlemişti.
Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
Rusya siber gücünü Ukrayna savaşında kullanmadı! Rusya en güçlü silahını sona mı saklıyor?
Türkiye BAE ile anlaştı! Kara paracılar şimdi yandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et açıklaması!
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
İkiyüzlü Batı! Siyahi Müslüman öğrencinin dövülmesini seyredenler, saldırgan beyaz kız dövülünce tepki gösterdi!
25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...
Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuşacak!
Putin'e darbe üstüne darbe: Maripul'u ele geçirecek isimdi! Ölen üst düzey komutan sayısı 15'e yükseldi
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
BAYKAR’dan dolandırıcılara suç duyurusu!
Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu
Alaattin Çakıcı’nın temyiz başvurusunda son dakika gelişmesi! Yargıtay 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün Beştepe'de toplanıyor! NATO Zirvesi öncesi masada Rusya-Ukrayna savaşı var
Tarihin en büyük soygunu: 16 milyar TL! Samsunlu iki kardeşin şans vurgunu yakalanmaları çok komik
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na tepki: 'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', bunlar altı ayda dağılır
Bakan duyurdu! Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı!
10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!