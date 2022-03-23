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Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü

Partisinin grup toplantısında her hafta birini küsrüye çıkartıp eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran Akşener'in son tiyatrosu çiftçiler üzerinden oldu. İP lideri Meral Akşener'in "Aç çiftçi" diye kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda rakı balık keyfi yaparken çektirdiği fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Twitter'da vatandaşların Akşener'in algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti. Akşener'in daha önce “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı figüran, CHP’li Deniz Barış Çatal çıkmıştı. Bir başka tiyatroda ise Akşener yine mağdur çiftçi diye tehdit, zorbalık, sarkıntılık gibi suçlardan yargılanan bir sicili bozuğu çıkartmıştı.

Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
Ekleme: 23.03.2022 - 12:38 Güncelleme: 23.03.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine hükümeti hedef aldı. Her hafta kürsüye sözde 'mağdur' vatandaş adı altında bir
tiyatrocu çıkartan Akşener'in son senaryosu çiftçiler üzerine oldu.

AÇIZ DİYE AĞLATTIĞI ÇİFTÇİYE BAKIN!

İP lideri Meral Akşener'in bu hafta 'Aç çiftçi' diye kürsüye çıkardığı ve algı kokan cümleler söylettiği Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda rakı balık keyfi yaparken çektirdiği fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü

Twitter'da vatandaşlar; Akşener'e tepki göstererek ucuz bir algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti.

BU İLK TİYATRO DEĞİL!

Yalanı, iftirayı ve algı siyasetini kendisine adet edinen Akşener, geçtiğimiz haftalarda 'Milletin Kürsüsü'nü Deniz Barış Çatal isimli gence devrederek sözde 'barınma ve yurt sorununu' gündeme getirdi, ucuz bir kurgu ile hükümeti hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'mağdur üniversite öğrencisi' diye kürsüye çıkardığı kişi CHP'li Deniz Barış Çatal çıktı.

Çatal'ın CHP'li isimlerle fotoğraflarının bulunması ve partinin görevlerinde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

KÜRSÜDE 'BARINAMIYORUZ' DEDİ

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi ve Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı olan Çatal, sözlerine 'KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum' diye
başladıktan sonra 'Barınamıyoruz, beslenemiyoruz' açıklamasında bulundu.

İTALYA GEZİSİNDEN FOTOĞRAFLAR

'Barınamıyoruz' diyen gencin, İtalya gezisinden ve TBMM'de CHP grup toplantılarının yapıldığı salondan CHP logosu önünde çekildiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

CHP'Lİ FOTOĞRAFINI SİLDİ

İYİ Parti grup toplantısı sonrası Akşener'in konuşturduğu Çatal, sosyal medya hesabından CHP'li fotoğrafını kaldırmıştı.
Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
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