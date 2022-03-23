Kağıthane'de tartıştığı müşteriyi taksiden attı: Beğenmiyorsan inersin seni mi gezdireceğim sabaha kadar

Kağıthane'de, taksi şoförü ile yoğun trafiği gerekçe göstererek yarı yolda indirmek istediği yolcuları abla-kardeş arasında tartışma çıktı. Kadınlardan biri gideceği yerde indikten sonra diğeri bir süre gittiği takside şoförle tartışmaya devam etti.