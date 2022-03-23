Kağıthane'de tartıştığı müşteriyi taksiden attı: Beğenmiyorsan inersin seni mi gezdireceğim sabaha kadar
Kağıthane'de, taksi şoförü ile yoğun trafiği gerekçe göstererek yarı yolda indirmek istediği yolcuları abla-kardeş arasında tartışma çıktı. Kadınlardan biri gideceği yerde indikten sonra diğeri bir süre gittiği takside şoförle tartışmaya devam etti.
Kağıthane'de, taksi şoförü ile yoğun trafiği gerekçe göstererek yarı yolda indirmek istediği yolcuları abla-kardeş arasında tartışma çıktı. Kadınlardan biri gideceği yerde indikten sonra diğeri bir süre gittiği takside şoförle tartışmaya devam etti.
Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü hakaretler ederek yolcusunu eşyalarıyla birlikte taksiden attı. Taksici gözaltına alınırken, yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.