İkiyüzlü Batı! Siyahi Müslüman öğrencinin dövülmesini seyredenler, saldırgan beyaz kız dövülünce tepki gösterdi!

ABD'de bir okulun yemekhanesinde yaşanan ırkçı saldırı, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde beyaz bir genç kızın, siyahi Müslüman bir kızı acımasızca dövdüğü ve çevredekilerin hiç ses çıkarmadığı görülüyor. Ancak siyahi başka bir kız, beyaz kızı durdurmak için kıza şiddet uygulamaya başlayınca çevredekiler 'dur' diyerek tepki gösteriyor. Irkçılığın ve ayrımcılığın gözler önüne serildiği videoyu izleyen pek çok kullanıcı ırkçı ve ikiyüzlü tutuma tepki yağdırdı.

ABD'nin Florida eyaletindeki bir ortaokulun yemekhanesinde yaşanan ırkçı saldırı olayının videosu sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, beyaz bir öğrencinin siyahi Müslüman bir başka kız öğrenciye uyguladığı şiddet dakikalarca cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Diğer öğrencilerin kahkaha sesleri ve alaylarıyla devam eden şiddet sırasında darp edilen öğrenciye kimsenin yardım etmemesi gözlerden kaçmadı.Videonun devamında ise başka bir siyahi öğrenci şiddeti durdurmak için olaya dahil oldu. Bunun üzerine okul yetkililerinden bir kişi beyaz öğrenciyi kurtulmak için “dur” diyerek tepki gösterdi.SESSİZ KALMALARINA TEPKİ YAĞDIVideonun sosyal medyada kısa sürede popüler olmasından sonra dünyanın her yerinden kullanıcılar yaşananlara tepki gösterdi. Videoyu izleyen pek çok kullanıcısı din, dil ve ırk ayrımına tepki göstererek kızların başta tepki göstermemesine sert çıktı.Sosyal medya tepkilerinden sonra bir de Müslüman sivil haklar ve savunma örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR-Florida) Florida şubesi ortaokulda yaşanan olaylara tepki gösteren bir açıklama yayınladı.'TEK CESUR ÖĞRENCİYİ TEBRİK EDİYORUZ'CAIR-Florida'nın Central Florida Bölge Koordinatörü Lara Abu Ghannam yaptığı açıklamada, “CAIR-Florida, ortaokulda genç bir Müslüman kız öğrenciye yapılan saldırıyı öğrendiğinde çok öfkelendi. Bu genç öğrenciye yapılan fiziksel saldırının yanı sıra, saldırıya tanık olanların alay etmesi ve gülmesi ve yöneticilerin dikkat çekici bir şekilde müdahale etmemesinden rahatsızlık duyuyoruz. Şiddeti tasvip etmesek de, diğerleri gülerken sınıf arkadaşını savunmak için devreye giren tek cesur öğrenciyi takdir ediyoruz” dedi.'ZORBA ÖĞRENCİLER KINANMALI'Eğitim merkezlerindeki zorbalığa son verebilmek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren CAIR-Florida Bölge Koordinatörü, “CAIR-Florida, eğitim merkezlerimizdeki zorbalığı ortadan kaldırmak için çalışmaya devam ediyor. Bu korkunç olayla ilgili derhal soruşturma açılması için okul yetkilileriyle temasa geçtik. Bu şiddetli zorbalık saldırısını başlatmaya dahil olan yöneticilerin ve öğrencilerin kınanmasını görmek istiyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.