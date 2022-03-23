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İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

YouTuber Colin Furze Stamford Lincolnshire'da yağmurdan kaçmak için 12 metrelik bir tünel inşa etti. Proje kapsamında günde üç buçuk ton molozu taşıdı. Komşular dışarıdayken çalışırken Furze'nin üç metre kazması bir yılını aldı. Furze aynı zamanda molozun delikten dışarı taşınmasına yardımcı olmak için küçük bir maden arabası ve palet inşa etti.

Ekleme: 23.03.2022 - 12:39 Güncelleme: 23.03.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...
Colin Furze, yıllardır YouTube'un içinde olan bir isim. Daha çok yaratıcı icatlarıyla ön plana çıkmayı başaran Furze, YouTuber'lık hayatı boyunca defalarca internetin viral isimlerinden bir tanesi olmayı başardı.

Şimdi, yine etkileyici bir projesini takipçileriyle paylaşan YouTuber, bir yandan internet ortamında yeniden viral olmayı başarırken diğer yandan da kendi hayatı için kritik bir önem arz eden bir çalışmayı sergiledi.

Colin Furze kulübesini evine bağlamak için bahçesinin altında üç metre derinliğinde ve on iki metre uzunluğunda inanılmaz bir tünel kazarak iki yılını harcadı.

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

Lincolnshire, Stamford'dan Mucit ve YouTuber Colin Furze, günde üç buçuk ton moloz yığınını kaldırarak, aylarca bu olağanüstü yıkıcı proje üzerinde çalıştı.

Kazma videolarının her biri altı milyondan fazla izlenen 42 yaşındaki Furze, nihayet tüneli Lincolnshire'daki evine bağladı ve bunun şimdiye kadar yaptığı 'en keyifli' projelerden biri olduğunu söyledi.

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

Furze projeyi 'Kanalımda en çok konuşulan projelerden biri oldu' diye açıkladı.

Furze yaptığı açıklamada 'Bu çok havalı bir proje, herkes tünel kazma fikrini seviyor. İnsanların gerçekten yapmak istediği ama gerçekten gerçekleştirecek zamanı ve parası olmayan projeleri yapıyorum' dedi.

Furze sözlerine şöyle devam etti:

'Arka kapımı açıp kulübeme yürümek daha hızlı, ancak bir yeraltı tüneli kullanmak çok daha eğlenceli ve yağmur yağdığında ıslanmıyorsunuz'

Colin, kulübesinin tabanının altındaki tüneli Kasım 2018'de başlattı ve üç buçuk metre derinliğe kadar kazması yaklaşık bir yılını aldı. Ayrıca Furze çok gürültülü olmaması için komşuları dışarıdayken çalışması üzerinde çalıştı.

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

Geçen yıl Mart ayında, arkadaşları Rick Simpson ve Tom Lamb'ın yardımıyla toprağı ve kayayı yanlara doğru kazmak için hidrolik kullanarak tüneli yeniden başlattı.

Tünel uzadıkça Colin küçük bir maden arabası ve molozu delikten çıkarmaya yardımcı olmak için ray bile yaptı.

Colin, “Tünel, kulübemin, garajımın ve evimin temellerinin altından geçerken her şeyi elle kazmak zorunda kaldık” dedi.

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

Colin 'Çok zor bir işti ama aynı zamanda şimdiye kadar yaptığım en zevkli şeylerden biriydi.

'Komşularım için gürültüyü azaltmak istedik, bu yüzden gerçekten sessiz olan bir kürek ve hidrolik kullandık.'

1.2 metre genişliğinde ve iki metre yüksekliğinde olan ve Colin's mutfağında bir dolapta çıkan tünel, çelik ve beton ile güçlendirildi' dedi.

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

Dünyanın en hızlı mobilite scooter'ı ve sürülebilir bir jakuzili araba da dahil olmak üzere icatlarıyla tanınan Colin, 'Tünel çok geniş, ziyaret eden herkes bunu denemek istiyor.' dedi.
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