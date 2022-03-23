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Beyaz Gazete
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Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, hükümete sert eleştiriler yönelttiği Yap İşlet Devret modeliyle ilgili 2009'daki Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken tam tersi sözler söylediği ortaya çıktı.

Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu
Ekleme: 23.03.2022 - 09:29 Güncelleme: 23.03.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu
Türkiye'nin gurur abideler olan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve en son olarak 1915 Çanakkale köprüsünün en büyük finans kaynağı olan ve devlete yük bindirmeden gerçekleşen projelerle ilgili ana muhalefet partisi CHP, projelerin inşasıyla ilgili uygulanan model üzerinden AK Parti hükümetlerine veryansın etti.

En son Türkiye'nin gurur projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Yap İşlet Devret modeliyle yapılmasından dolayı sert eleştiriler yönelten CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçmişte bugünkü sözlerinin tam tersini savunduğu ortaya çıktı.

2009 seçimlerinde AK Parti Belediye Başkanı ve adayı olan merhum Kadir Topbaş'ın rakibi olarak CHP adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon yayınında göreve gelmesi halinde İstanbul'un metro sorununu 8 yılda çok daha fazla kilometre ile çözme vaadinde bulunurken bunu da yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu 'Son derece basit, belli garantiler vereceksiniz, uluslararası ihaleye çıkacaksınız gelip Türkiye'de yapacaklar. ' dedi. Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret ile yapılacak metroda fiyatın yüksek çıkması halinde vatandaşa da öneride bulundu 'Üstteki otobüse binecek'


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