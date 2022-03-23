CHP'li Bodrum Belediyesi’nde imar usulsüzlüğü! Polis operasyon başlattı

Bodrum Belediyesi'ne imar usulsüzlükleri nedeniyle operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, savcılığın talebi üzerine akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi'nde inceleme başlattı. 40 kişilik polis ekibi Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nü kapattı. İçeride bilgisayar kayıtları, evraklar ve belgeler toplanıyor.BELEDİYE BAŞKANI DA İMAR MÜDÜRÜ DE İÇERİDEBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ve İmar Müdürü Melike Yapıcı Topuz'un da binada olduğu öğrenildi.SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLMİŞTİİmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan, 11 gün önce Başkan Ahmet Aras tarafından görevinden uzaklaştırılan Oktay Kaya önceki gün savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Polisin operasyonu da bu dilekçeyle başladı. Şikayet dilekçesinde Kaya, Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlüklerine ilişkin birçok iddiaya yer verdi. Dilekçede 'Türkbükü 231 ada 6 parsel için; A şahsına imar durumu verilmezken, B şahsına parsel ulaşan yolların kamu eline geçmemesine rağmen verilmesi, Gündoğan 387 ada 14 parselin kotlarının nasıl 2 metre yükseltilerek onaylandığını, Dereköy 203 ada 1 parsel tarım arazisine kat ittifakı kurulmaması gerektiği halde kat ittifakının personele baskı yapılarak kurdurulduğu, Akyarlar 262 ada 1 parsel Ata Bilge Kooperatifi Bina çekme mesafelerine uyulmadığı, Çed kararı olmadığı hatta Mimarlar Odası'nın şikayetine rağmen nasıl ruhsat verildiği…' gibi birçok iddia yer alıyor. Polisin iddialarla ilgili evraklarda inceleme yaptığı öğrenildi.