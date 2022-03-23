  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,30 - 16,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Bodrum Belediyesi’nde imar usulsüzlüğü! Polis operasyon başlattı

CHP'li Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri nedeniyle Emniyet KOM Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldı. Polis binada bilgi-belge topluyor.

CHP'li Bodrum Belediyesi’nde imar usulsüzlüğü! Polis operasyon başlattı
Ekleme: 23.03.2022 - 19:21 Güncelleme: 23.03.2022 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Bodrum Belediyesi’nde imar usulsüzlüğü! Polis operasyon başlattı
Bodrum Belediyesi'ne imar usulsüzlükleri nedeniyle operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, savcılığın talebi üzerine akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi'nde inceleme başlattı. 40 kişilik polis ekibi Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nü kapattı. İçeride bilgisayar kayıtları, evraklar ve belgeler toplanıyor.

BELEDİYE BAŞKANI DA İMAR MÜDÜRÜ DE İÇERİDE

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ve İmar Müdürü Melike Yapıcı Topuz'un da binada olduğu öğrenildi.

SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan, 11 gün önce Başkan Ahmet Aras tarafından görevinden uzaklaştırılan Oktay Kaya önceki gün savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Polisin operasyonu da bu dilekçeyle başladı. Şikayet dilekçesinde Kaya, Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlüklerine ilişkin birçok iddiaya yer verdi. Dilekçede 'Türkbükü 231 ada 6 parsel için; A şahsına imar durumu verilmezken, B şahsına parsel ulaşan yolların kamu eline geçmemesine rağmen verilmesi, Gündoğan 387 ada 14 parselin kotlarının nasıl 2 metre yükseltilerek onaylandığını, Dereköy 203 ada 1 parsel tarım arazisine kat ittifakı kurulmaması gerektiği halde kat ittifakının personele baskı yapılarak kurdurulduğu, Akyarlar 262 ada 1 parsel Ata Bilge Kooperatifi Bina çekme mesafelerine uyulmadığı, Çed kararı olmadığı hatta Mimarlar Odası'nın şikayetine rağmen nasıl ruhsat verildiği…' gibi birçok iddia yer alıyor. Polisin iddialarla ilgili evraklarda inceleme yaptığı öğrenildi.
Akşener'in Çanakkale Köprüsü yalanına bakanlıktan cevap: Muhalefet değil ülkeye düşmanlık
23 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi
CHP'li Bodrum Belediyesi’nde imar usulsüzlüğü! Polis operasyon başlattı
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 22'lik artış: 120 dolar seviyesine yükseldi
Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Demirtaş' tepkisi: CHP'ye eş genel başkan yapsınlar da rahatlasın
İstanbul'da toplu taşıma ve servis ücretlerine fahiş zam teklifi UKOME tarafından reddedildi
Erdoğan-Rutte görüşmesi Hollanda basınında
NATO yarın olağanüstü toplanıyor! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar...
Putin Avrupa'ya 1 hafta süre verdi: Dost olmayan ülkelere...
Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş
CHP'li meclis üyesi plajı kendi mülküne katmak için sahil şeridine moloz döktürdü!
100 yılda bir heykel yapmayı bile öğrenemediler! İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Atatürk heykeli tartışma yarattı!
Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı
Halk TV'den kovulan Özlem Gürses kanal yönetimine verdi veriştirdi!
ABD’de şoke eden olay! Ünlü market zincirinde güpegündüz yaşandı!
Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
Rusya siber gücünü Ukrayna savaşında kullanmadı! Rusya en güçlü silahını sona mı saklıyor?
Türkiye BAE ile anlaştı! Kara paracılar şimdi yandı!
'Toplu satışımız yoktur' diyen süpermarket çalışanını darp ettiler: Bir şeker uğruna saldırıya uğradık

'Toplu satışımız yoktur' diyen süpermarket çalışanını darp ettiler: Bir şeker uğruna saldırıya uğradık

SGK'dan son dakika kararı! 3 emekli maaşı almak mümkün

SGK'dan son dakika kararı! 3 emekli maaşı almak mümkün

Türk Hava Yolları'ndan gençlere kariyer fırsatı

Türk Hava Yolları'ndan gençlere kariyer fırsatı

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri