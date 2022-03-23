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Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş

Bingöl’de meydana gelen kaza sonrası şehit düşen Özel Harekat Polisi Birol İli, Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı. 32 yaşındaki Birol İli’nin şehit olduğu gün evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi. Ayrıca şehidin 3 yaşındaki oğlu Metehan’ın babasının mezarında söyledikleri ise yürekleri burktu.

Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş
Ekleme: 23.03.2022 - 15:54 Güncelleme: 23.03.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen mühimmat patlaması ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Birol İli ağır yaralı olarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak şehit düştü.

Şehidin naaşı akşam saatlerinde Bingöl'de düzenlenen tören sonrası Erzurum'a gönderildi. Baba ocağında helallik alınan şehit için Narmanlı Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Soğuk havaya rağmen binlerce Erzurumlunun katıldığı cenaze namazının ardından Aziziye ilçesinin Demirgeçit Mahallesinde toprağa verildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, şehidin babası Erol İli, şehidin annesi Serap İli, şehidin eşi Merve İli, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları katıldı.

Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş

Törende babasının mezarı başında duran 3 yaşındaki Metehan İli'nin sözleri ise yürekleri dağladı.

Küçük Metehan, babasının resmini öperek annesine döndü. 'Babamın tabutu açılmıyor' demesiyle törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

Ayrıca şehit Birol İli'nin şehit olduğu gün ise hayat arkadaşı Merve İli ile evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi.

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Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş
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