Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Bilimkurgu dizisi Black Mirror'u akıllara getiren yeni bir gelişme Metaverse dünyasının gerçekliğini yeni bir boyuta taşıyor. Tokyo merkezli Sony destekli bir şirket olan H2L, fiziksel acıyı iletmek için elektrik simülasyonu kullanan bir kol bandı geliştirdi. Sanal gerçeklik oyunları için kullanılabilecek olan bantları insan derisinde bir kuş gagalaması veya rüzgarı hissine yakın bir his verecek.

Geliştirilen kol bandı ile Metaverse evreninde ağrı hissedilebilecek. Geliştirilen bir kol bandı ile kullanıcılar vücutlarında çeşitli ağrıları duyar hale gelecek.Bilimkurgu dizisi Black Mirror'u akıllara getiren yeni bir gelişme Metaverse dünyasının gerçekliğini yeni bir boyuta taşıyor.Tokyo merkezli Sony destekli bir şirket olan H2L, fiziksel acıyı iletmek için elektrik simülasyonu kullanan bir kol bandı geliştirdi.Elektrikli simülasyonun kullanılacağı kol bantları Metaverse'de ağrının hissedilmesini sağlayacak. UnlimitedHand adı verilen kol bandı, kas hareket sensörlerine sahip olacak.'Metaverse', sizinle aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanlarla oyun oynayabileceğiniz, çalışabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir dizi sanal alan.Gelecekte, metaverse sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) kulaklıkları ve akıllı gözlüklerle erişilebilir olacak ve iş, eğitim, oyun ve hatta müzik etkinlikleri için kullanılabileceği belirtiliyor.H2L'nin UnlimitedHand adlı kol bandı, el hareketleri ve konumu tanıyan kas hareket sensörlerine sahip ve metaverse içindeki avatarın hareketlerin, doğru bir şekilde kopyalamasını sağlayacak.H2L, kol bandı hakkında 'Bu teknolojiyi oyun kumandamıza entegre ederek, bedensel karşılaşmalar ve oyunlarda hasara neden olma durumları gibi etkiler şahsen hissedilebilir' açıklamasını yaptı.Sanal gerçeklik oyunları için kullanılabilecek olan bantları insan derisinde bir kuş gagalaması veya rüzgarı hissine yakın bir his verecek.