Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversite öğrencilerinin propaganda yapmak suçuyla mahkemeleri vardı. Bu mahkemeye katılan CHP'li millet vekilleri kaos ortamı yaratmak için bilerek tartışma çıkardı. Bu konuya değinen Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek,''Güvenliğe saldırmak eşkıyaların yapabileceği bir harekettir! Dünyanın hiçbir yerinde mahkeme kapısı yumruklanamaz.'' ifadelerine yer verdi.Önemli açıklamalarına devam eden Osman Gökçek, 18 Mart günü açılan tarihi 1915 Çanakkale Köprüsü açılışına dair açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın hayran kaldığı esere her zaman olduğu gibi CHP fondaşları kötülemeye ve karalamaya kalktı. CHP fondaşı Uğur Emek'in yapmış olduğu yorum ise pes dedirtti. Konuya dair ise Osman Gökçek, şu ifadelere yer verdi.''Akıl tutulması! Nasıl saçmalayacaklarını şaşırdılar artık. Burada yapılan icraatı kötülemek için elinden geleni yapıyorlar''Osman Gökçek; Dev projeden rahatsız olan CHP'liler bilmiyorlar ki müteahhitlerden birisi de CHP'li eski vekil! Vatandaşın yararına olan hiçbir şeyde şu parti bu parti diye ayrım yapılmaz! Çanakkale Köprüsü bir milli servettir.ChP zihniyeti kendi yapmış olduğu heykellere bakmadan yapılmış olan dev projeye dil uzatıyor. Kendileri böyle bir proje gerçekleştiremedikleri kıskançlıklarından ne diyeceğini bilemiyor. Canlı yayında CHP'lilerin yapmış olduğu heykelleri de gösteren Osman Gökçek, bu heykelleri çocuklar gördüğü takdirde korkacaklarını belirtti.Canlı yayında önemli açıklamalarına devam eden Osman Gökçek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda çelişki açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na değindi. Kılıçdaroğlu 'yap işlet devret' modelini 2009 tarihinde desteklerken 2022 senesinde ise sırf hükümet devreye koyduğu için bu duruma karşı çıktığını belirtti. Konuya dair ise Osman Gökçek; Kılıçdaroğlu tezat konuşuyor. Sırf hükümet yaptı diye söylediğini inkar ediyor.Geçtiğimiz günlerde Antalya'da açılışı yapılan köprü ise sosyal medya da mizah konusu oldu. Bu konuya da değinen Osman Gökçek, Adamlar büyük icraat yapmadı ki böyle küçük şeyler mutlu olmaları normal'' dedi.Geçtiğimiz haftalarda FETÖ firarisi olan Erkam Tufan aytay'ı yayına bağlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın vatandaşın sinir uçlarına dokunduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi.Osman Gökçek; ''Mutlaka TBB kapatılmalıdır. Bu bir milli görevdir'' dedi.CHP Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde skandal bir olay gerçekleşti. CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı yeni ilçe başkanına parasını vermediği için görevinden alındığını iddia etti.Osman Gökçek; '' CHP'de haraç düzeninin işlediğini görmüş olduk.''Elmalı Muhammed Hamdi için düzenlenen geceye Canan Kaftancıoğlu'nun katılması gündemde büyük ses getirmişti! Utanç verici,islam düşmanlığı yapan Canan Kaftancıoğlu'nun katılmasına Osman Gökçek'te tepki göstererek şu ifadeye yer verdi: ''Siz oraya kimi çağırdığınızın farkında mısınız? Bu iğrenç kadını nasıl davet edersiniz soruyorum size?''Gündemde sürekli yer alan İETT kazaları vatandaşı canından bezdirirken CHP'li İBB bozuk araçları tamir etmek yerine bu araçları kullanan şoförlere artı 700 tl verdiği tespit edildi. Bu duruma tepki gösteren Osman Gökçek,'' İstanbullunun canı kime emanet şoförlerin hayatlarını riske atmak yerine bu araçları tamir etmeniz daha doğru olacaktır'' dedi.Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır'a giden Kılıçdaroğlu her olayı ile skandala imza attı. HDP'li beştaş ise bu durumdan memnun kalmadıklarını dile getirdi. Konuya dair ise Osman Gökçek,''HDP ve CHP artık ayrılmaz bir bütün oldu'' dedi.