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Bakanlık plajı kendi mülküne katmak isteyen CHP'li Derman'a 'dur' dedi

Burgazada'da bulunan İndos plajına dökülen moloz ve inşaat atıklarını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Sahilde inşaat sahası oluşturan kişinin Adalar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Haluk Derman olduğu tespit edildi. Derman'ın plajı kendi mülküne katmak istediği öne sürüldü. İnşaat, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu.

Ekleme: 23.03.2022 - 20:41 Güncelleme: 23.03.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık plajı kendi mülküne katmak isteyen CHP'li Derman'a 'dur' dedi
İstanbul Burgazada'da geçtiğimiz günlerde 6 numara olarak da bilinen İndos Halk Plajı'nda moloz ve inşaat atıkları görüldü. Bunun üzerine inşaat alanını gören ada halkı ise durumu yetkililere haber verdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ YAPTIRMIŞ

İddiaya göre sahil şeridine paralel uzanan alanda inşaat çalışmalarının da olduğunu gören Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, sahil şeridinde kaçak yapılaşma olduğunu tespit edince başlatılan çalışmada inşaatın Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Derman tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

İnşaat alanı ile sahil şeridi arasında 8 metrelik bir kot farkı olduğu ancak bu farkın merdivenle eğim verilerek sıfırlanmaya çalışıldığı ve inşaat alanıyla sahil arasında kapı açıldığı tespit edildi.

Bakanlık plajı kendi mülküne katmak isteyen CHP'li Derman'a 'dur' dedi

Sahil kesiminde CHP'li meclis üyesi Derman tarafından yapılan kaçak iskele olduğu görüldü. İnşaatın ise sadece güçlendirme ve tadilat izni olduğu ancak komple inşaat yapıldığı öğrenilirken, Derman'ın plajı kendi mülküne katmak istediği öne sürüldü.

Bakanlık plajı kendi mülküne katmak isteyen CHP'li Derman'a 'dur' dedi

Bakanlığa bağlı ekipler yaptıkları tespit sonrasında çalışmaları durdurdu. İnşaat sahasında bulunan demirlere, inşaatı durdurma kararına ilişkin tutanak asıldığı, fakat tutanağın bulunduğu yerden söküldüğü görüldü.

İndos Halk Plajı'nda diğer tarafında ise kaçak dökümlerin olduğu da ortaya çıktı. Adalar Belediyesi'nin ise zabıta karakolunun hemen yanı başında gerçekleşen kaçak dökümlere ses çıkarmadığı ve görmezden geldiği iddia edildi.

Bakanlık plajı kendi mülküne katmak isteyen CHP'li Derman'a 'dur' dedi

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