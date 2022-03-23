Amazon'dan Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım

Haberler Teknoloji Haberleri Amazon'dan Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım Amazon'dan Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım Amazon, Türkiye'de 100 milyon dolarlık yatırımla lojistik üssü kuruyor. Şirket ilk yılda 1000'den fazla kişiye istihdam yaratılacağını duyurdu.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor



Amazon, 2022 Sonbahar döneminde İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda 1000'i aşkın kişi için istihdam yaratmayı öngörüyor.



Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor.



Türkiye’de 2018 yılında hizmete giren Amazon.com.tr, kuruluşundan bu yana müşterilerine milyonlarca ürünü uygun fiyat ve hızlı teslimat seçenekleriyle sunmanın yanı sıra bugüne kadar 500’ü aşkın kişiye istihdam yarattı.



Amazon, uzun vadeli iş stratejileri doğrultusunda Türkiye’de devreye alınacak lojistik üssü ile bölgede nitelikli istihdam sağlarken, Amazon müşterilerine sunduğu hızlı ve güvenilir teslimat hizmetlerine de devam edecek.



AMAZON LOJİSTİK ÜSSÜ TUZLA'DA KURULACAK



Amazon, İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak. Amazon halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek.



Dünya genelinde Amazon pazaryerinde satılan ürünlerin yarısından fazlası KOBİ’ler tarafından satılıyor. Amazon, satış ortaklarının verimlilik ve karlılığını artırmak üzere 250’nin üzerinde yeni hizmet ve uygulamayı 18 milyar doları aşan bir yatırım ile sağladı.



Operasyonel süreçlerde yapılan geliştirmeler, çoğu Amazon Lojistik (FBA) sistemleri üzerinden depolama ve gönderim yapan KOBİ’lere ürünlerini dünya genelinde yüz milyonlarca müşteriye ulaştırma fırsatı sunmanın yanı sıra markalarını büyütmelerine, satışlarını arttırmalarına ve istihdam yaratmalarına yardımcı oluyor.



"TÜRKİYE’YE GÜVENİMİZİN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUZ"



Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego ise “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Perego, tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senede yaratacakları 1000'i aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlı olduklarını aktararak, "İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.