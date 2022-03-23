  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,30 - 16,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD’de şoke eden olay! Ünlü market zincirinde güpegündüz yaşandı!

ABD’nin Miami kentinde yaşanan bir tecavüz girişimi, ülke gündemine oturdu. Ülkenin ünlü zincir marketi olan Walmart’ta 28 yaşındaki bir adam gündüz vakti alışveriş yapan bir kadına arkadan yaklaşarak bir saldırı gerçekleştirdi. Kadının kıyafetlerini yırtan adam, tecavüz girişiminde bulundu. Diğer müşterilerin müdahalesiyle önlenen tecavüz girişimi, anbean kameralar yansıdı.

ABD’de şoke eden olay! Ünlü market zincirinde güpegündüz yaşandı!
Ekleme: 23.03.2022 - 15:08 Güncelleme: 23.03.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
ABD’de şoke eden olay! Ünlü market zincirinde güpegündüz yaşandı!
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami kentinde akılalmaz bir tecavüz girişimi yaşandı. Ülkenin en büyük market zincirlerinden olan Walmart'ta bir adam, alışveriş yapan bir kadına saldırdı.

Olay, Miami-Dade bölgesinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre markette alıveriş yapan bir kadın bir anda arkasından yaklaşan 28 yaşındaki Bredan Harvey tarafından saldırıya uğradı. Kadının elbisesini hedef alan saldırgan, önce kadını soymaya çalıştı.

Başarılı olamayınca elbiseyi yırtmaya başlayan adam, kadının çığlıklarına rağmen devam etti. Bir süre sonra yere düşen kadına tecavüz girişiminde bulunan Harvey, mağdurun çığlıklarını duyan müşteriler tarafından engellendi.

Marketin büyüklüğü nedeniyle yardımın geç geldiği söylenirken, Harvey'nin tecavüz girişiminde bulunduğunu görenler, sapığı öldüresiye dövdü.

O anlar, çevrede bulunan müşteriler tarafından anbean kaydedildi.
Putin Avrupa'ya 1 hafta süre verdi: Dost olmayan ülkelere...
Bingöl şehidi Birol İli’ye son görev! Kahreden detay: Evlilik yıl dönümüymüş
CHP'li meclis üyesi plajı kendi mülküne katmak için sahil şeridine moloz döktürdü!
100 yılda bir heykel yapmayı bile öğrenemediler! İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Atatürk heykeli tartışma yarattı!
Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı
Halk TV'den kovulan Özlem Gürses kanal yönetimine verdi veriştirdi!
ABD’de şoke eden olay! Ünlü market zincirinde güpegündüz yaşandı!
Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
Rusya siber gücünü Ukrayna savaşında kullanmadı! Rusya en güçlü silahını sona mı saklıyor?
Türkiye BAE ile anlaştı! Kara paracılar şimdi yandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et açıklaması!
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
İkiyüzlü Batı! Siyahi Müslüman öğrencinin dövülmesini seyredenler, saldırgan beyaz kız dövülünce tepki gösterdi!
25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...
Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuşacak!
Putin'e darbe üstüne darbe: Maripul'u ele geçirecek isimdi! Ölen üst düzey komutan sayısı 15'e yükseldi
İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
BAYKAR’dan dolandırıcılara suç duyurusu!
Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu
Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

İki yıl boyunca elleriyle kazdı! Eviyle bahçe kulübesini...

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri