25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, maliyet artışlarıyla ilgili düzenlenen toplantı sonrasında ulaşımda gelirlerin giderleri karşılamadığını iddia ederek toplu ulaşıma yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılabileceğini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için satınalınan elektronik bilet fiyatlarına son bir yıl içerisinde %111 zam yaptı. 25 yaş üzerinde olanların ise indirimli öğrenci kartlarını kullanmasıyla ilgili yeni bir düzenleme gündeme geldi...İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, Kağıthane'de bulunan sosyal tesislerinde 'İETT'nin maliyet atışları' başlıklı bir toplantı düzenledi. 2018 yılında İETT'nin gelirlerinin elektronik biletler tarafından karşılandığını belirten Bilgili, 2022 yılı için bu gelirin yüzde 30'a düştüğünü söyledi. Özellikle son dönemlerde toplu ulaşıma yapılan zamlarla büyük tepki çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi son iki yılda elektronik bilet fiyatlarına üç ayrı zam yaptı. Ayrıca bu süre zarfındaİstanbulkart ve vizeleme ücretleri ise ayrı ayrı zamlandı. Yapılan toplantıda öğrenci akbiline ise 25 yaş sınırlaması gelebileceğini iddia etti. Peki 25 yaş veüzeir ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? İşte İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin yaptığı o açıklama... ' 25 Yaş İle Sınırlanması İçin Çalışma Yürütüyor'İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, toplu taşımaya yapılması beklenen zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgili, İBB'nin öğrenci indiriminin 25yaş ile sınırlandırılması yönünde çalışma yürüttüğünü belirterek yeni zamların yolda olduğunu söyledi. 2018 yılında İETT gelirinin biletler aracılığıyla karşılandığının altını çizenBilgili,'şu an bu gelir yüzde 30'a düştü. Arada oluşan farkı belediyemiz kendi bütçesinden ödüyor. Bu da belediye bütçesinin dörtte birine denk” dedi.' ifadelerini kullandı.Öğrenci abonmanı kullanan 25 yaş üzeri çok kişi olduğunu söyleyen Bilgili, 'Bu İETT'nin tek başına belirleyeceği bir konu değil. Bu İBB'nin konusu vemart ayında esnaf ile iki kere görüşüldü. Herkes durumdan şikayetçi ve bir kesim kontak kapatacağını söylüyor. İBB, önümüzdeki UKOME toplantısındabu konu hakkında bir öneri sunacaktır' ifadelerini kullandı.Son dönemlerde artan maliyet oranlarıyla ilgili çok sık açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklamada toplu ulaşımla ilgili geldi.İETT Genel Müdürü Bilgili, yaptığı açıklamada döviz kuru, akaryakıt ve enflasyona vurgu yaparak İETT'nin gelirinin üçte bir oranında azaldığını vesonraki toplantısında toplu ulaşıma yüzde 50'nin altında bir zam yapılmayacağını belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi son 1 yıl içerisinde toplu ulaşımda kullanılan elektronik biletlere %111 oranında zam yaptı. 2020 yılının Şubat ayında İETT biletlerine zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 TL'den 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretini ise 205 liradan 275 TL'ye yükseltmişti. 2021 yılının Temmuz ayında yapılan yüzde 15'lik zamla ise aylık tam mavi kart ücretleri 275 TL'den 316 liraya, öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.5 TL'ye yükseltilmişti.2021 yılının Aralık ayında ise yüzde 36.2 oranında zam ile aylık mavi kart ücreti 430 TL'ye, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 TL'ye yükseldi. İstanbulkart ve Vizeleme Ücretleri de Zamlandı! İstanbulkart ücretleri 13 liradan 25 TL'ye yükseltilirken bu tarife ile beraber anonim İstanbulkart ücretlerine yüzde 92 zam yapıldı. Şubat 2022'de İstanbulkarta yüzde 75 ila yüzde 92 yapan İBB yönetimi Aralık 2021'de indirimli İstanbulkart vizeleleme işlem ücretinde yüzde 160 zamma giderek 5 TL'den 13 TL'ye yükseltmişti