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Tarihi heykeller için harekete geçtiler: Rus saldırılarına karşı sünger ve brandalarla kapatıyorlar

Ukrayna'nın Lviv kentindeki tarihi heykeller, Rusya'nın saldırılarına karşı koruma altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından olası bir saldırıya karşı heykeller, sünger ve brandalarla kapatılıyor.

Ekleme: 22.03.2022 - 10:26 Güncelleme: 22.03.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Tarihi heykeller için harekete geçtiler: Rus saldırılarına karşı sünger ve brandalarla kapatıyorlar
Geçtiğimiz gün Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırıların hedefi olan Lviv kentindeki tarihi yapı ve heykeller, sünger ve brandalarla kapatılıyor.

Lviv’deki tarihi opera binası üzerindeki heykeller de itfaiye ekipleri tarafından sarılarak korumaya alınıyor.

Ukrayna vatandaşı Markian, olanlardan oldukça endişe duyduğunu belirterek, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. 1903 yılında inşa edilen tarihi Livov Opera binası bizim gözümüzün önünde kapatılıyor. İçinde olan eserler çok kıymetli. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar bombalardan korumak için onları kapatıyorlar" dedi.
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