Suudi Arabistan'dan umre kararı: PCR, aşı ve karantina şartı kaldırıldı

Suudi Arabistan, umre ziyaretlerinde aşı, PCR testi ve karantina zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu.Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı. Haremeyn Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkede aşılama oranının yüzde 99'a ulaştığı, Kovid-19 pozitiflik oranınınsa yüzde 5'in altında olduğu belirtildi.